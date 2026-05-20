Конкуренция украинцам: мигранты перехватывают часть вакансий

Мигранты готовы работать больше украинцев. Фото: 24 канал, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Трудовые мигранты могут оказаться более конкурентными, чем украинцы. На такую ситуацию влияет то, что реальная средняя зарплата в Украине значительно ниже статистики. Официальные данные о средней зарплате около 28-30 тысяч гривен завышены и не отражают реальной ситуации.

Такое мнение в эфире Ранок.LIVE высказал эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов.

Реальные доходы в регионах

Попов озвучил статистику по работникам рынков и небольших торговых точек: они часто трудятся по 12-14 часов в сутки и при этом зарабатывают значительно меньше официальной средней зарплаты, особенно в регионах.

"Это вообще экономически необоснованная цифра. Это белые зарплаты супербелых компаний. Поэтому если мы пройдемся по центру Киева, посмотрим на среднюю зарплату в офисах, там мы насчитаем где-то 30-35 тысяч гривен зарплаты. Но сколько зарабатывает ларечник на базаре в Киеве? Тысячу гривен за смену 14 часов с 8 утра до 10 вечера. Сколько так можно походить на работу? Ну не походишь 24 дня, объективно. Поэтому рабочих дней будет намного меньше, допустим 16-17. То есть зарплата работника будет 17 тысяч гривен. И это в Киеве", — отметил эксперт.

В регионах цифры еще ниже. В Сумах за ту же работу работник получит около 500 гривен в смену. В райцентрах может быть и 300 гривен.

Читайте также:

Теневая экономика и мигранты

Также Попов отметил, что значительная часть экономики находится "в тени".

"У нас на черном рынке работает 45% экономики минимум, то есть 45% ВВП. Это официальные оценки МВФ. Поэтому на самом деле средняя зарплата по Украине 17-18 тысяч гривен, и это откровенная правда", — добавил он.

По его словам, за такие деньги трудовые мигранты будут работать еще и дольше, чем украинцы, поэтому в отдельных отраслях они способны побеждать конкурентов на рынке труда. Иммигранты готовы трудиться тяжелее, интенсивнее и сложнее за одну и ту же плату.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, будет ли индексация зарплат в 2026 году. Сейчас зарплаты украинцев остаются на одном уровне с начала года. Госслужба статистики уже определилась с новым индексом инфляции, который может повлиять на осовременивание зарплаты уже в июне.

Также Новини.LIVE писали, что некоторые строители будут зарабатывать больше. Правительство одобрило новые правила, благодаря которым сметная зарплата сможет приблизиться к реальному рыночному уровню. Теперь строители смогут получать до 60 тысяч гривен.