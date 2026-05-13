Чому трудові мігранти їдуть працювати в Україну: основні причини

Поки мільйони українців працюють за кордоном, в самій Україні дедалі активніше шукають працівників серед іноземців. Бізнес уже тестує легальні механізми залучення людей з Азії для роботи на виробництвах, у логістиці та харчовій промисловості. Особливо гостро проблема нестачі кадрів проявилася після мобілізації та дефіциту робочої сили в окремих галузях.

Але частина підприємств без трудових мігрантів може втратити можливість працювати на повну потужність, повідомив нардеп від "Слуги народу" Богдан Кицак в ефірі Ранок.LIVE.

Робота в Україні для іноземців

Українські компанії вже почали активно користуватися механізмом офіційного залучення іноземних працівників. За словами депутата, бізнес протестував юридичні процедури та зрозумів, як легально оформлювати таких співробітників.

"Завіз іноземних працівників в Україну зараз набуває більшого масштабу", — наголосив Кицак.

Йдеться насамперед про працівників із Бангладеш, Пакистану та Індії. Депутат пояснив, що багато хто з них погоджується працювати навіть за мінімальну зарплату, що дозволяє підприємствам закривати вакансії для низькокваліфікованої роботи.

Чому іноземці їдуть в Україну

Попри війну та економічні ризики, Україна для частини іноземців виглядає дешевшою для життя, ніж деякі країни Європи. За словами Кицака, оренда житла, харчування та комунальні витрати тут часто нижчі, а це дозволяє працівникам більше відкладати.

"Якщо ми рахуємо вартість життя відносно того, скільки ти заробляєш та скільки в тебе залишається на виході, то в нас не найгірші умови порівняно з європейськими країнами", — зазначив депутат.

Водночас він визнає, що для багатьох мігрантів Україна є лише проміжним етапом перед переїздом до інших держав ЄС.

Де працюють мігранти

Найбільший попит на іноземну робочу силу зараз спостерігається у легкій промисловості, металургії, логістиці та харчовому секторі. Саме там потрібні працівники для монотонної фізичної роботи у змінах.

Кицак розповів, що в Україні вже працюють спеціалізовані компанії, які займаються пошуком кадрів за кордоном, оформленням документів, адаптацією та вирішенням мовного бар’єру.

"Такі компанії зараз займаються хантінгом або пошуком таких працівників в різних країнах світу для того, щоб вирішувати запити українських підприємців", — пояснив він.

Водночас у високотехнологічних галузях ситуація інша. За словами депутата, у сфері ВПК та складного виробництва роботодавці роблять ставку саме на українських спеціалістів через їхню кваліфікацію та інженерний досвід.

Кицак переконаний, що для складних технічних напрямків внутрішнього кадрового ресурсу Україні поки вистачає. Але у сферах, де потрібна велика кількість працівників для стабільної роботи виробництва, бізнес дедалі частіше дивиться у бік трудових мігрантів.

