ПриватБанк начислит по 150 грн владельцам трех видов карт в октябре: условия

Карта ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года в государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" будет действовать программа, предусматривающая начисление по 150 грн владельцам трех видов банковских карт. При соблюдении определенных условий предложения банк начислит вознаграждение в рамках программы лояльности "Привет".

О том, кому ПриватБанк может предоставить средства, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто может получить от ПриватБанка 150 грн в октябре

Речь идет о предоставлении денежного вознаграждения за рекомендацию некоторых банковских продуктов ПриватБанка, которыми пользуются сами клиенты. Речь идет о следующих видах карт:

Карта "Универсальная";

"Универсальная Gold" (валюта UAH);

Карта "Катка24" (валюта UAH).

В случае рекомендации этих продуктов через сервис "Посоветуй друзьям" и успешного оформления — банк начислит обоим вознаграждение в программе лояльности"Привет".

"В сервисе "Порекомендуй друзьям" получите и отправляйте друзьям свою реферальную ссылку, а когда они оформят продукты по ней — вознаграждение будет начислено вам обоим", — говорится в сообщении.

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Каковы условия начисления и суммы вознаграждений от банка

По информации ПриватБанка, гражданам, которые порекомендуют оформить несколько видов карт, начислят денежное вознаграждение при следующих условиях:

В случае рекомендации карт "Универсальная" или "Универсальная Gold" (в гривне) другу, у которого никогда ранее не было кредитной карты или у которого нет открытой карты более полугода, — на счет "Привет" поступят 150 грн; В случае рекомендации карт "Катка24" (в гривне) другу, который до этого не пользовался кредитной картой или у которого нет открытой карты более полугода, — 150 грн на "Привет".

То есть в общей сложности финансовая организация начислит за выполнение условий 300 грн.

Как порекомендовать другу продукты ПриватБанка

Чтобы принять участие в программе, клиенту необходимо выполнить всего четыре шага. А именно:

Зайти в меню "Порекомендуй друзьям" в приложении/веб-версии "Приват24";

Выбрать продукт, который нужно порекомендовать (например, карту "Универсальная");

Отправить соответствующую ссылку другу через любой удобный мессенджер или социальную сеть;

Дождаться начисления вознаграждения: как только друг оформит карту по ссылке, средства будут сразу выплачены обоим в программе лояльности "Привет" в течение 24 часов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк вернет клиентам деньги за осуществление расчетов через приложение или портал "Приват24". За семь платежей клиенты примут участие в розыгрыше с 100% кэшбэком. Максимальная сумма, которую банк может начислить, составляет 5 000 грн. За время действия акционной программы банк определит 300 победителей.

Еще Новини.LIVE писали о том, что до середины ноября ПриватБанк намерен разыгрывать денежные сертификаты. При покупке билетов с карты платежной системы Visa через онлайн-сервисы финансового учреждения можно получить средства на отдых в горах. Максимальная сумма, на которую смогут претендовать клиенты, составляет 100 000 грн.