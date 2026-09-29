ПриватБанк начислит по 150 грн владельцам трех видов карт в октябре: условия

Три вида карт: кому ПриватБанк обещает 150 грн в октябре
В октябре 2026 года в государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" будет действовать программа, предусматривающая начисление по 150 грн владельцам трех видов банковских карт. При соблюдении определенных условий предложения банк начислит вознаграждение в рамках программы лояльности "Привет".
О том, кому ПриватБанк может предоставить средства, рассказывает издание Новини.LIVE.
Кто может получить от ПриватБанка 150 грн в октябре
Речь идет о предоставлении денежного вознаграждения за рекомендацию некоторых банковских продуктов ПриватБанка, которыми пользуются сами клиенты. Речь идет о следующих видах карт:
- Карта "Универсальная";
- "Универсальная Gold" (валюта UAH);
- Карта "Катка24" (валюта UAH).
В случае рекомендации этих продуктов через сервис "Посоветуй друзьям" и успешного оформления — банк начислит обоим вознаграждение в программе лояльности"Привет".
"В сервисе "Порекомендуй друзьям" получите и отправляйте друзьям свою реферальную ссылку, а когда они оформят продукты по ней — вознаграждение будет начислено вам обоим", — говорится в сообщении.
Каковы условия начисления и суммы вознаграждений от банка
По информации ПриватБанка, гражданам, которые порекомендуют оформить несколько видов карт, начислят денежное вознаграждение при следующих условиях:
- В случае рекомендации карт "Универсальная" или "Универсальная Gold" (в гривне) другу, у которого никогда ранее не было кредитной карты или у которого нет открытой карты более полугода, — на счет "Привет" поступят 150 грн;
- В случае рекомендации карт "Катка24" (в гривне) другу, который до этого не пользовался кредитной картой или у которого нет открытой карты более полугода, — 150 грн на "Привет".
То есть в общей сложности финансовая организация начислит за выполнение условий 300 грн.
Как порекомендовать другу продукты ПриватБанка
Чтобы принять участие в программе, клиенту необходимо выполнить всего четыре шага. А именно:
- Зайти в меню "Порекомендуй друзьям" в приложении/веб-версии "Приват24";
- Выбрать продукт, который нужно порекомендовать (например, карту "Универсальная");
- Отправить соответствующую ссылку другу через любой удобный мессенджер или социальную сеть;
- Дождаться начисления вознаграждения: как только друг оформит карту по ссылке, средства будут сразу выплачены обоим в программе лояльности "Привет" в течение 24 часов.
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