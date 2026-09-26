ПриватБанк компенсує вартість комунальних послуг: хто і як може отримати

Гроші, розрахунки та комунальні квитанції. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "ПриватБанк" всім клієнтам доступна можливість здійснювати розрахунки за житлово-комунальні послуги (ЖКП) через онлайн-сервіси банку у безготівковому форматі. Саме за такий варіант оплати банк може повернути повну вартість сплачених послуг.

Про те, кому банк може повернути всю суму комуналки, розповідає видання Новини.LIVE.

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За яких умов ПриватБанк поверне всю суму за послуги ЖКГ

Йдеться про спільну акційну програму з міжнародною платіжною системою Mastercard з популяризації безготівкових платежів в Україні та підвищення обізнаності про послуги.

Згідно з умовами, банк поверне клієнтам кошти за розрахунки через мобільний застосунок/веб-банкінг "Приват24".

У разі здійснення щонайменше семи платежів клієнти зможуть стати претендентами на отримання 100% кешбеку. Найбільша сума, яку банк зможе повернути учаснику акції, — 5 000 грн.

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Очікується, що фінустанова визначить за весь термін дії акційної програми 300 переможців.

Які правила участі в акції в "Приват24"

За інформацією банку, перш ніж робити платежі, клієнти повинні пройти попередню реєстрацію на сайті ПриватБанку, вказавши свій фінансовий номер телефону.

Далі рекомендують виконати платежі такого характеру (зокрема автоплатежі) через "Приват24":

Договірні комунальні розрахунки через застосунок/вебверсію; Автоматичні платежі за комунальні послуги/телекомунікацію; Договірні телекомунікаційні платежі (інтернет/ТБ).

Після оплати семи позицій клієнт автоматично увійде до списку учасників, серед яких упродовж десяти днів оберуть переможця. Здійснення відбору буде відбуватися рандомним чином через комп’ютерну вибірку.

Також оберуть по 20 резервних отримувачів на випадок відмови переможців від кешбеку.

У разі виграшу банк відправить переможцям сповіщення у мобільний застосунок "Приват24".

Що ще важливо знати про акційну програму банку

За правилами, дія програми поширюється тільки на українські регіони, які не входять до списку тимчасово окупованих територій.

Оскільки кешбек вважатиметься додатковим доходом, цей факт може негативно вплинути на отримувачів житлових субсидій, державної допомоги та пільг, якщо для права на них враховується сукупний дохід.

Розіграш кешбеку за комунальні платежі триватиме до 15 жовтня 2026 року.



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