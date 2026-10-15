Мобільний зв’язок під час блекауту: як обійтися без додаткової SIM-карти

Жінка у темряві з телефоном. Фото: Новини.LIVE

Мобільний зв'язок та інтернет можуть працювати нестабільно або ж зовсім зникати під час тривалих обмежень електроживлення. Українцям радять завчасно підготуватися до такого сценарію, але не обов'язково купувати додаткові SIM-карти та переплачувати операторам, аби мати альтернативу. У більшості випадків забезпечити підключення до мережі можна, просто змінивши налаштування у телефоні.

Як залишатися на зв'язку під час блекауту повідомляє портал "єОпора", передають Новини.LIVE.

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Не обов'язково мати двох чи трьох операторів

За бажання абонент може придбати SIM-карту іншого оператора, аби мати запасний варіант на випадок перебоїв зі зв'язком. Однак такі витрати зовсім не обов'язкові. Доцільніше скористатися національним роумінгом. Ця послуга дає можливість під'єднатися до мережі іншого оператора, якщо мережа вашого недоступна. Національний роумінг є повністю безкоштовним. Дзвінки, SMS та мобільний інтернет тарифікуються за умовами вашого поточного пакету послуг

Як підключити національний роумінг

Абоненту необхідно виконати декілька простих кроків:

в налаштуваннях телефона вимкнути автоматичний вибір мережі;

перевірити наявність доступних мереж;

обрати мережу іншого оператора;

якщо підключення було невдалим — повторити спробу або вибрати іншу мережу;

зробити дзвінок або відправити смс для перевірки зв'язку;

періодично повторяти спроби під'єднання до мережі свого оператора.

Як підготуватися до перебоїв зі зв'язком

Українцям варто подбати про домашній інтернет. Перш за все необхідно уточнити у свого провайдера, чи працюватиме його мережа під час блекауту та протягом якого часу. Для Wi-Fi-роутера та іншого необхідного обладнання варто заздалегідь підготувати повербанк або інше резервне живлення.

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Крім того, окремо має бути альтернативне джерело живлення для смартфона. Експерти рекомендують економити заряд пристрою, зменшивши яскравість та вимкнувши непотрібні застосунки. Якщо сигнал заслабкий — не варто витрачати заряд на пошук мережі.

На що ще варто звернути увагу

Раніше Новини.LIVE повідомляли, на що звертати увагу при виборі сонячних панелей для будинку. Характеристики сонячної електростанції відрізняються залежно від мети встановлення. Якщо для резервного живлення під час відключень, варто вибирати автономну або гібридну.

Також Новини.LIVE писали, для українців, які обігрівають квартири й будинки за допомогою електроприладів, передбачена можливість платити за світло за зниженим тарифом. Однак пільгова ціна діє обмежений період та має окремі правила підключення. Відповідно, скористатися можливістю можуть далеко не всі охочі.