Мобильная связь во время блэкаута: как обойтись без дополнительной SIM-карты

Три SIM-карты не нужны: как оставаться на связи во время блэкаута
Мобильная связь и интернет могут работать нестабильно или вовсе пропадать во время длительных ограничений электропитания. Украинцам советуют заранее подготовиться к такому сценарию, но не обязательно покупать дополнительные SIM-карты и переплачивать операторам, чтобы иметь альтернативу. В большинстве случаев обеспечить подключение к сети можно, просто изменив настройки в телефоне.
Как оставаться на связи во время блэкаута, сообщает портал "єОпора", передают Новини.LIVE.
Не обязательно иметь двух или трех операторов
При желании абонент может приобрести SIM-карту другого оператора, чтобы иметь запасной вариант на случай перебоев со связью. Однако такие расходы вовсе не обязательны. Целесообразнее воспользоваться национальным роумингом. Эта услуга позволяет подключиться к сети другого оператора, если сеть вашего оператора недоступна. Национальный роуминг является полностью бесплатным. Звонки, SMS и мобильный интернет тарифицируются по условиям вашего текущего пакета услуг
Как подключить национальный роуминг
Абоненту необходимо выполнить несколько простых шагов:
- в настройках телефона отключить автоматический выбор сети;
- проверить наличие доступных сетей;
- выбрать сеть другого оператора;
- если подключение не удалось — повторить попытку или выбрать другую сеть;
- позвонить или отправить SMS для проверки связи;
- периодически повторять попытки подключения к сети своего оператора.
Как подготовиться к перебоям со связью
Украинцам стоит позаботиться о домашнем интернете. Прежде всего необходимо уточнить у своего провайдера, будет ли работать его сеть во время отключения электроэнергии и в течение какого времени. Для Wi-Fi-роутера и другого необходимого оборудования стоит заранее подготовить powerbank или другой резервный источник питания.
Кроме того, отдельно должен быть альтернативный источник питания для смартфона. Эксперты рекомендуют экономить заряд устройства, уменьшив яркость и отключив ненужные приложения. Если сигнал слишком слабый — не стоит тратить заряд на поиск сети.
На что еще стоит обратить внимание
Ранее Новини.LIVE сообщали, на что обращать внимание при выборе солнечных панелей для дома. Характеристики солнечной электростанции различаются в зависимости от цели установки. Если она предназначена для резервного питания во время отключений, стоит выбирать автономную или гибридную систему.
Также Новини.LIVE писали, что для украинцев, которые обогревают квартиры и дома с помощью электроприборов, предусмотрена возможность платить за свет по сниженному тарифу. Однако льготная цена действует в течение ограниченного периода и имеет отдельные правила подключения. Соответственно, воспользоваться этой возможностью могут далеко не все желающие.