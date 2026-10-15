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Главная Финансы Три SIM-карты не нужны: как оставаться на связи во время блэкаута

Три SIM-карты не нужны: как оставаться на связи во время блэкаута

Ua ru
15 октября 2026 20:20
Мобильная связь во время блэкаута: как обойтись без дополнительной SIM-карты
Женщина в темноте с телефоном. Фото: Новини.LIVE

Мобильная связь и интернет могут работать нестабильно или вовсе пропадать во время длительных ограничений электропитания. Украинцам советуют заранее подготовиться к такому сценарию, но не обязательно покупать дополнительные SIM-карты и переплачивать операторам, чтобы иметь альтернативу. В большинстве случаев обеспечить подключение к сети можно, просто изменив настройки в телефоне.

Как оставаться на связи во время блэкаута, сообщает портал "єОпора", передают Новини.LIVE.

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Не обязательно иметь двух или трех операторов

При желании абонент может приобрести SIM-карту другого оператора, чтобы иметь запасной вариант на случай перебоев со связью. Однако такие расходы вовсе не обязательны. Целесообразнее воспользоваться национальным роумингом. Эта услуга позволяет подключиться к сети другого оператора, если сеть вашего оператора недоступна. Национальный роуминг является полностью бесплатным. Звонки, SMS и мобильный интернет тарифицируются по условиям вашего текущего пакета услуг

Как подключить национальный роуминг

Абоненту необходимо выполнить несколько простых шагов:

  • в настройках телефона отключить автоматический выбор сети;
  • проверить наличие доступных сетей;
  • выбрать сеть другого оператора;
  • если подключение не удалось — повторить попытку или выбрать другую сеть;
  • позвонить или отправить SMS для проверки связи;
  • периодически повторять попытки подключения к сети своего оператора.

Как подготовиться к перебоям со связью

Украинцам стоит позаботиться о домашнем интернете. Прежде всего необходимо уточнить у своего провайдера, будет ли работать его сеть во время отключения электроэнергии и в течение какого времени. Для Wi-Fi-роутера и другого необходимого оборудования стоит заранее подготовить powerbank или другой резервный источник питания.

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Кроме того, отдельно должен быть альтернативный источник питания для смартфона. Эксперты рекомендуют экономить заряд устройства, уменьшив яркость и отключив ненужные приложения. Если сигнал слишком слабый — не стоит тратить заряд на поиск сети.

На что еще стоит обратить внимание

Ранее Новини.LIVE сообщали, на что обращать внимание при выборе солнечных панелей для дома. Характеристики солнечной электростанции различаются в зависимости от цели установки. Если она предназначена для резервного питания во время отключений, стоит выбирать автономную или гибридную систему.

Также Новини.LIVE писали, что для украинцев, которые обогревают квартиры и дома с помощью электроприборов, предусмотрена возможность платить за свет по сниженному тарифу. Однако льготная цена действует в течение ограниченного периода и имеет отдельные правила подключения. Соответственно, воспользоваться этой возможностью могут далеко не все желающие.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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