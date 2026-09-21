Підготовка до опалювального сезону: хто отримає 15 000 грн на резервне електроживлення

Людина тримає гроші на тлі платіжок. Фото: Новини.LIVE

У рамках підготовки до опалювального сезону жителі одного з прифронтових міст України можуть отримати разову матеріальну допомогу на придбання джерел резервного електроживлення. Кошти на зиму нададуть тим, чиї оселі обладнані індивідуальними газовими котлами.

Про те, де громадяни отримають підтримку на зиму, розповідають Новини.LIVE.

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Хто і де отримає 15 000 грн допомоги на електроживлення

За інформацією міської військової адміністрації, жителі міста Суми зможуть отримати разову матеріальну допомогу на забезпечення власних осель джерелами резервного електроживлення.

Влада ініціювала програму підтримки власників помешкань у багатоповерхівках з індивідуальним опаленням для того, щоб громадяни могли забезпечити тепло в оселях у зимовий період. Таким чином намагається завчасно мінімізувати наслідки ймовірних блекаутів.

Власники квартир з автономним опаленням мають критичні проблеми без світла, адже:

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зупиняються котли;

оселі залишаються без тепла;

у домівках зникає гаряча вода.

Завдяки новій ініціативі громадяни отримають фінансову підтримку для підготовки житла до сталого проходження зимового сезону.

"У Сумах даємо 15 000 гривень на резервне живлення для квартир з автономкою. Сумська міська військова адміністрація запроваджує важливий механізм соціального захисту для містян напередодні нового опалювального сезону", — йдеться у повідомленні.

Ключові умови зимової програми підтримки

За інформацією військової адміністрації, претендувати на допомогу зможуть власники квартир у багатоповерхівках Сумської міської територіальної громади із зареєстрованим місцем проживання, а також внутрішні переселенці, які купили житло у громаді.

Отримані кошти можна буде витратити на купівлю:

інверторів;

акумуляторних батарей;

портативні зарядні станції;

комплект інвертора та акумулятора.

У рамках програми передбачається забезпечнння повної або часткової компенсації фактичних витрат, проте не більш ніж 15 000 грн на одну квартиру.

Як подати запит на отримання допомоги на зиму

Громадяни, які підпадають під умови, можуть звернутися до Департаменту соцзахисту населення СМР за адресами:

вул. Харківська, 35;

вул. Романа Атаманюка, 49А;

вул. Охтирська, 11;

вул. Британська, 21.

Заздалегідь необхідно подбати про такий пакет документів:

паспорт (ID-картка);

ідентифікаційний код;

витяг з реєстру тергромади/довідка ВПО;

документи з підтвердженням права власності на житло;

довідку від АТ "Сумигаз" про наявність двоконтурного газового котла у квартирі;

розрахункові документи на обладнання (чеки, накладні).

Дізнатися деталі та здійснити попередній запис можна за номерами телефонів:

050-407-81-99;

050-407-80-02.

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