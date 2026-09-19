СЕС для дому у 2026 році: скільки коштують сонячні панелі та монтаж

Сонячні батареї на будинку. Фото: pexels.com

Сонячні панелі дають змогу приватним домогосподарствам виробляти власну електроенергію, зменшувати споживання з мережі та за певних умов продавати надлишок. Водночас встановлення сонячної електростанції потребує значних початкових витрат, а її окупність залежить від потужності, фактичної генерації, обсягу власного споживання та умов продажу електроенергії.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на ZAXID.NET.

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Скільки коштує сонячна станція для приватного будинку

Єдиної ціни на сонячну електростанцію немає. Вартість залежить від кількості та потужності панелей, типу інвертора, наявності акумуляторів, монтажу, кріплень і додаткового захисного обладнання.

У відкритих пропозиціях продавців обладнання станція потужністю 10 кВт може коштувати понад 200 тис. грн. Наприклад, одна з пропозицій автономної СЕС на 10 кВт оцінюється у 226 460 грн. До комплекту входять сонячні панелі, інвертор та акумуляторне обладнання.

Однак таку суму не можна вважати універсальною ринковою ціною. Перед купівлею потрібно перевірити, чи включені до кошторису:

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доставка обладнання;

монтаж;

кріплення для даху або наземної конструкції;

кабелі та захисна автоматика;

налаштування системи;

акумулятор;

підключення до внутрішньої мережі будинку.

Якщо станція потрібна лише для зменшення платіжок, покупцеві може бути достатньо мережевої системи. Якщо ж головна мета — резервне живлення під час відключень, доведеться розглядати гібридну або автономну СЕС з акумулятором. Це збільшує початкові витрати.

Чим відрізняються мережева та гібридна СЕС

Мережева сонячна електростанція виробляє електроенергію для власного споживання. Надлишок за відповідних умов може передаватися до мережі. Водночас така система зазвичай не працює під час аварійного відключення електроенергії, оскільки для безпеки припиняє подачу струму в мережу.

Гібридна станція додатково може накопичувати електроенергію в акумуляторах. Це дозволяє використовувати частину виробленої електроенергії ввечері або під час відключень. Проте час автономної роботи залежить від ємності батареї та навантаження в будинку.

Тому перед встановленням потрібно визначити, що саме має забезпечувати СЕС:

економію на споживанні електроенергії;

продаж надлишку в мережу;

резервне живлення;

поєднання всіх цих завдань.

Як працює "зелений" тариф у 2026 році

Для приватних домогосподарств із сонячними установками потужністю до 30 кВт діє механізм "зеленого" тарифу. Його розмір залежить, зокрема, від року введення станції в експлуатацію.

Для сонячних установок приватних домогосподарств, введених в експлуатацію у 2026–2029 роках, ставка становить 603,86 коп./кВт·год без ПДВ, або 6,0386 грн за кВт·год без ПДВ.

Цей тариф не є ціною, за якою населення купує електроенергію для побутових потреб. Він застосовується до електроенергії, яку виробник може продавати за встановленими правилами.

Для станцій, введених в експлуатацію раніше, можуть діяти інші ставки. Тому власникам уже встановлених СЕС потрібно перевіряти тариф, закріплений саме за їхньою установкою.

Скільки можна отримати за продаж надлишку

Розмір виплат залежить від фактичної генерації та того, яку частину електроенергії родина використає самостійно.

Для прикладу, якщо станція виробила за місяць 1 000 кВт·год, а будинок спожив 400 кВт·год, потенційний надлишок становитиме:

1 000 – 400 = 600 кВт·год.

Якщо застосувати до цього обсягу тариф 6,0386 грн за кВт·год без ПДВ, отримаємо:

600 × 6,0386 = 3 623,16 грн до оподаткування.

Це лише умовний розрахунок. Фактична генерація в різні місяці відрізняється через тривалість світлового дня, хмарність, сніг, затінення, орієнтацію панелей і технічний стан обладнання.

ДПС зазначає, що дохід фізичної особи від продажу електроенергії, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства, оподатковується:

18% податку на доходи фізичних осіб;

5% військового збору.

Якщо застосувати ці ставки до умовного доходу у 3 623,16 грн, після оподаткування залишиться приблизно 2 789,83 грн.

Водночас це не означає, що саме таку суму власник отримуватиме щомісяця. У зимові місяці виробіток може бути значно нижчим, а частина електроенергії може використовуватися самим домогосподарством.

Чи можна назвати точний строк окупності

Точний строк окупності сонячної електростанції неможливо визначити лише за її потужністю. Для цього потрібні конкретні дані про будинок і комплектацію станції.

На розрахунок впливають:

загальна вартість СЕС; обсяг електроенергії, який вона виробляє протягом року; частка власного споживання; кількість електроенергії, яку можна продати; чинний тариф на електроенергію для населення; ставка "зеленого" тарифу; податки; витрати на обслуговування; можливе зниження продуктивності обладнання з часом; необхідність заміни акумулятора або інвертора.

Наприклад, якщо родина споживає більшу частину електроенергії вдень, мережева СЕС може швидше зменшувати платіжки, оскільки вироблена електроенергія одразу використовується в будинку. Якщо ж основне споживання припадає на вечір, без акумулятора значна частина генерації може залишатися надлишком.

Тому обіцянки окупності за фіксовану кількість років варто сприймати лише як прогноз продавця. Перед укладанням договору потрібно попросити розрахунок для конкретної адреси, площі даху, орієнтації панелей і фактичного споживання.

Що перевірити перед купівлею СЕС

Перед встановленням сонячної електростанції варто отримати від продавця детальний кошторис і перевірити:

Потужність панелей та інвертора.

Тип системи — мережева, гібридна чи автономна.

Ємність акумулятора, якщо він передбачений.

Прогнозований річний виробіток.

Умови гарантії на панелі, інвертор і батарею.

Вартість монтажу та підключення.

Наявність захисної автоматики.

Умови передачі надлишку електроенергії до мережі.

Чи відповідає станція дозволеній потужності та технічним умовам підключення.

Які витрати можуть виникнути після завершення гарантійного періоду.

Окремо потрібно перевірити, чи не містить пропозиція лише вартість обладнання без монтажу та додаткових робіт. Саме це часто створює різницю між рекламною ціною та остаточною сумою, яку доведеться сплатити.

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