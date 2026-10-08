Тарифи на електроенергію: як платити 1,32 грн замість 4,32 грн у жовтні

Жінка з платіжками, розрахунки. Фото: Новини.LIVE.

У жовтні 2026 року родини, які проживають у квартирах і будинках, де тепло виробляється виключно за допомогою електричних приладів (конвекторів тощо), зможуть платити за електроенергію втричі менше. Важливо, щоб такий тип опалення був офіційно зафіксований в проєктній документації та технічному паспорті житла.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію "Закарпаттяенергозбут".

Реклама

Для кого почав діяти знижений тариф на електроенергію

На початку року уряд офіційно відніс будинки з електричним опаленням до об’єктів критичної інфраструктури. Кабмін та антикризовий штаб ухвалили це рішення, щоб захистити власників таких осель від планових графіків відключень світла в періоди обмежень в енергосистемі.

Також мешканці таких осель зможуть платити за живлення втричі менше за рахунок дії зниженого тарифу та використання спеціального двозонного лічильника.

Пільгові ціни будуть діяти з 1 жовтня і до 30 квітня 2027 року, однак на перші спожиті 2000 кВт-год. Відповідні правила регулює постанова Кабміну № 530 від 29 квітня 2026 року.

Читайте також:

Скільки коштуватиме електроенергія у жовтні

Стандартний тариф для квартир та будинків, де тепло виробляється виключно за допомогою електричних приладів:

перші 2000 кВт-год — 2,64 грн/кВт-год;

кожна наступна кіловат-година поза пільговим обсягом — 4,32 грн/кВт-год.

Водночас споживачі, які користуватимуться двозонним лічильником, зможуть заощадити ще більше коштів на послузі. За таких умов перші 2000 кВт-год будуть коштувати:

у денний час (07:00 — 23:00) — 2,64 грн-год.;

у нічний час (23:00 — 07:00) — 1,32 грн/кВт-год.

Таким чином, у разі споживання понад 2000 кВт-год коефіцієнти зон будуть застосовуватия до базової ставки 4,32 грн/кВт-год на обсяг перевищення.

Як оформити тариф на електроопалення

Для того, щоб жителям будинків та квартир із офіційно верифікованим електроопаленням скористатися спеціальним тарифом, необхідно, щоб такий тип опалення був офіційно зафіксований в проєктній документації та технічному паспорті житла. Для цього передбачені кілька етапів:

Розробка проєкту — необхідно замовити проєкт узаконення/влаштування електроопалення в акредитованій проектній організації. Монтаж та паспортизація — потрібно встановити обладнання відповідно до проєкту та отримати технічний паспорт/акт Внести зміни до договору з ОСР — для цього треба звернутися до свого оператора системи розподілу, щоб зафіксувати зміни до технічних характеристик об'єкта та договору. Фіксація у постачальника послуг — надати оновлений договір/витяг, що засвідичть наявність електроопалення постачальнику для використання пільгового тарифу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні ціни на газ від газопостачальників на ринку суттєво відрізняються. Річні тарифи не зміняться до травня (до 9,99 грн за куб. м.), а місячні будуть у діапазоні від 8,46 до 27,59 грн. Водночас, ставши клієнтом Нафтогазу, громадяни зможуть суттєво заощадити, адже передбачений тариф "Фіксований" у розмірі 7,96 грн за куб. м.

Ще Новини.LIVE писали про те, що цього місяця ціни на розподіл газу для населення не зміняьтся. Тариф буде фіксованим для кожної окремої області. Водночас з жовтня в Україні запрацювали нові правила для платіжок за доставку палива. Зокрема, газовики почнуть виокристовувати єдиний шаблон/форму рахунку. Нові квитанції дозволять зробити інформацію прозорішою та зрозумілішою.