Служба в армії та держстаж: які періоди зарахують у трикратному розмірі в Україні

Військові ЗСУ, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Не вся військова служба однаково впливає на стаж. Для колишніх військовослужбовців, які працюють або планують працювати на державній службі, стаж зараховують за окремими правилами залежно від того, коли саме вони служили. Відомо, що учасники антитерористичної операції іноді можуть претендувати на пільгу.

Коли військову службу можуть зарахувати до стажу держслужби у трикратному розмірі, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Стаж державної служби обчислюють за правилами Закону України "Про державну службу" та спеціального урядового Порядку. Якщо ви проходили службу до 1 травня 2016 року, діють старі норми, а для тих, хто служив пізніше, — вже нові.

Саме через це двоє військових із однаковим досвідом можуть отримати різний стаж.

Кому один рік служби зарахують за три

Найбільша пільга передбачена для військовослужбовців, які до 1 травня 2016 року брали участь в АТО.

Для них кожен рік такої служби під час обчислення стажу державної служби зараховується у трикратному розмірі. Тобто один рік участі в АТО прирівнюється до трьох років стажу держслужби.

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Що змінилося після 1 травня 2016 року

Якщо ви потрапили до армії після 1 травня 2016 року, то час служби включається до стажу державної служби вже без пільгового коефіцієнта — у звичайному співвідношенні один рік служби за один рік стажу.

Тобто навіть якщо людина брала участь у бойових діях, автоматичного трикратного зарахування цього періоду до стажу держслужби уже не буде.

Кого стосуються ці правила

Зауважимо ще раз, що йдеться не про призначення військової пенсії і не про страховий стаж для всіх військовослужбовців.

Ці правила важливі саме для людей, які працюють або планують працювати на державній службі, адже від тривалості стажу можуть залежати окремі гарантії, надбавки та інші права для держслужбовців.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що право на військову пенсію залежить не від самого факту служби, а від того, скільки років зараховано до вислуги. Іноді службу можуть не враховувати через відсутність підтверджуючих документів або помилки в обліку. Саме тому військовим радять заздалегідь перевіряти свою особову справу та всі довідки про проходження служби.

Також Новини.LIVE розповідали про нові правила для військових виплат. Не всі доплати додаються одна до одної — у деяких випадках більша сума перекриває меншу. Також встановлено ліміт на основні бойові виплати — до 460 000 гривень на місяць. Але деякі додаткові заохочення все ж в цей ліміт не входять.