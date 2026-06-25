Військова пенсія в Україні: коли служба не гарантує виплат і що враховує ПФУ

Військові ЗСУ, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Чимало військових переконані, що кілька років служби за контрактом чи під час мобілізації автоматично дають право на військову пенсію. Але після звільнення може чекати неприємна несподіванка — вислуги бракує, а окремі періоди служби взагалі не врахують.

Хто має право на військову пенсію та які нюанси найчастіше заважають її отримати, розповідає Новини.LIVE з посиланням на "Мережу права".

Коли з’являється право на військову пенсію

Правила призначення пенсій для захисників регулює Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Найчастіше захисники оформлюють пенсію за вислугу років. Саме тому для більшості армійців головну роль грає не факт служби, а кількість років, які зарахують до вислуги.

Через це навіть кілька років у лавах ЗСУ не завжди означають автоматичне право на пенсію.

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Як рахують вислугу років

Вислуга не завжди дорівнює фактичному часу перебування на службі. Деякі періоди можуть зараховуватися на пільгових умовах.

Наприклад, значення має участь у бойових діях, виконання спеціальних завдань або служба в особливих умовах.

Чи зараховується контрактна служба

Служба за контрактом включаються до загальної вислуги років. Якщо людина укладала кілька контрактів у різні роки, ці періоди можуть підсумовуватися.

Тому перед звільненням важливо перевірити:

особову справу;

накази про проходження служби;

відомості про всі періоди контрактної служби.

Як мобілізація впливає на пенсію

Служба за призовом під час мобілізації також може бути врахована до вислуги років. Однак сама по собі мобілізація не дає автоматичного права на пенсію. Тут грає роль загальний стаж служби, який накопичив військовослужбовець.

Якщо далі захисник продовжує службу за контрактом, усі підтверджені періоди можуть врахувати в загальну вислугу.

Які періоди можуть зарахувати

До вислуги років можуть включати:

строкову військову службу;

контрактну службу;

службу за мобілізацією;

окремі періоди виконання бойових завдань;

інші види служби, передбачені законодавством.

Які документи потрібно зберігати

Проблеми з пенсією часто виникають через відсутність документів або помилки в них. Тому вам можуть знадобитися:

накази про зарахування та звільнення зі служби;

витяги з особової справи;

довідки військових частин;

військовий квиток;

архівні документи;

інші офіційні підтвердження проходження служби.

Особливо уважними варто бути тим, хто проходив службу в різних підрозділах або неодноразово змінював місце служби.

Що робити, якщо службу не зарахували

Якщо ви з’ясували, що якийсь період служби "загубився", потрібно отримати офіційне пояснення причин, зібрати додаткові підтверджуючі документи та, за необхідності, оскаржити рішення.

Часто саме кілька місяців або років неврахованої служби можуть вплинути як на право на пенсію, так і на її розмір.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні змінили підхід до військових виплат: частина надбавок тепер не додається одна до одної, а більша сума перекриває меншу. Наприклад, якщо військовий має право на 100 000 гривень, то додаткові 10 000 гривень за інше завдання він вже не отримає. Водночас деякі виплати можна поєднувати, тому загальна сума іноді суттєво зростає.

Також Новини.LIVE писали, що військові можуть отримувати додаткові виплати за знищення або захоплення техніки ворога — від 12 180 до 243 600 гривень залежно від типу цілі. Найбільше платять за кораблі, також передбачені винагороди за танки, літаки, артилерію та іншу техніку. Щоб отримати гроші, факт знищення треба підтвердити офіційними документами та бойовими звітами.