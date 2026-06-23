Оновлені виплати для військових: які обмеження запровадили в Україні

Військовослужбовець, гроші в кармані військової форми. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовці отримуватимуть доплати за новими правилами. Варто знати, що частина надбавок може сумуватися між собою, а деякі — навпаки, "з’їдають" одна одну. Оновлені виплати захисники побачать на картках уже в липні.

Про це розповів адвокат Іван Максимович, коментуючи постанову Кабміну №768, передає Новини.LIVE.

Які виплати не нарахують разом

Є доплати, які не додаються одна до одної. Тут правило таке: більша виплата просто перекриває меншу.

Наприклад, не сумуються між собою:

додаткова винагорода 100 000 гривень;

додаткова винагорода 50 000 гривень;

виплати інструкторам від 15 до 30 000 гривень;

базова додаткова винагорода 10 000 гривень.

Тобто якщо військовий виконує кілька бойових завдань і має право на 100 000 гривень, ще 10 000 йому не виплатять.

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Те саме стосується і одноразових винагород. Якщо за один і той самий день військовому можуть нарахувати:

170 000 гривень;

70 000 гривень,

то виплатять більшу суму. Менша винагорода в такому випадку "згорить".

Штурмові виплати теж не нарахують разом: лише 40 000 гривень замість 20 000 за добу.

Які виплати можна отримати одночасно

Для деяких надбавок обмеження не діють. Наприклад, можуть сумуватися:

додаткова винагорода 100 000 гривень;

одноразова виплата 170 000 гривень;

бойова виплата 40 000 гривень;

100 000 гривень за захопленого в полон противника;

15 000 гривень за знищення живої сили ворога.

Саме через це виплати іноді можуть бути дуже солідними.

Які ще обмеження встановили

Попри великі суми окремих надбавок, уряд встановив суворий ліміт. Три основні бойові виплати — щомісячні 100 000, одноразові 170 000 чи 70 000 та бойові добові (по 40 000 чи 20 000) — у сумі не можуть перевищувати 460 000 гривень на місяць.

Водночас низка інших виплат у цей ліміт не включається, серед них — винагороди за взяття полонених, знищення противника, окремі інструкторські доплати та базова винагорода.

Як розповідали Новини.LIVE, військовим платитимуть винагороду за знищену або захоплену техніку противника. Розмір таких доплат залежить від типу цілі — від 12 180 грн за військовий автомобіль до 243 600 грн за корабель 1 рангу. Для цього треба підтвердити факт знищення документами, після чого винагороду розподіляють між усіма, хто брав участь у завданні.

Також Новини.LIVE повідомляли, що деякі військові можуть роками недоотримувати грошове забезпечення. Причиною є помилки у розрахунках, невраховані надбавки, премії чи неправильне визначення посадового окладу. У такому разі можна вимагати перерахунок через суд.