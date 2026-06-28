Служба в армии и государственный стаж: какие периоды будут зачтены в тройном размере в Украине

Военные ВСУ, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Не вся военная служба одинаково учитывается при насислении стажа. Для бывших военнослужащих, которые работают или планируют работать на государственной службе, стаж засчитывается по отдельным правилам в зависимости от того, когда именно они служили. Известно, что участники антитеррористической операции иногда могут претендовать на льготу.

Когда военную службу могут зачесть в стаж государственной службы в тройном размере, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Стаж государственной службы рассчитывается в соответствии с Законом Украины "О государственной службе" и специальным правительственным Порядком. Если вы проходили службу до 1 мая 2016 года, действуют старые нормы, а для тех, кто служил позже, — уже новые.

Именно из-за этого двое военнослужащих с одинаковым опытом могут получить разный стаж.

Кому один год службы зачтут за три

Наибольшая льгота предусмотрена для военнослужащих, которые до 1 мая 2016 года участвовали в АТО.

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Для них каждый год такой службы при подсчете стажа государственной службы засчитывается в тройном размере. То есть один год участия в АТО приравнивается к трем годам стажа государственной службы.

Что изменилось после 1 мая 2016 года

Если вы поступили на военную службу после 1 мая 2016 года, то время службы включается в стаж государственной службы уже без льготного коэффициента — в обычном соотношении один год службы за один год стажа.

То есть даже если человек принимал участие в боевых действиях, автоматического тройного зачета этого периода в стаж государственной службы уже не будет.

Кого касаются эти правила

Отметим еще раз, что речь идет не о назначении военной пенсии и не о страховом стаже для всех военнослужащих.

Эти правила важны именно для людей, которые работают или планируют работать на государственной службе, ведь от продолжительности стажа могут зависеть отдельные гарантии, надбавки и другие права для госслужащих.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что право на военную пенсию зависит не от самого факта службы, а от того, сколько лет зачислено в выслугу. Иногда службу могут не учитывать из-за отсутствия подтверждающих документов или ошибок в учете. Именно поэтому военным рекомендуют заранее проверять свое личное дело и все справки о прохождении службы.

Также Новини.LIVE рассказывали о новых правилах для военных выплат. Не все доплаты суммируются — в некоторых случаях большая сумма перекрывает меньшую. Также установлен лимит на основные боевые выплаты — до 460 000 гривен в месяц. Но некоторые дополнительные поощрения все же в этот лимит не входят.