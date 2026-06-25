Пенсію можна збільшити законно: як українцям не втратити гроші через низьку зарплату

Люди на вулиці. гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Не всі знають, але під час оформлення пенсії можна законно збільшити її розмір. Для цього існує механізм оптимізації заробітку, який дозволяє не враховувати окремі періоди роботи, коли зарплата була низькою.

Як отримувати більше на пенсії, розповідає Новини.LIVE з посиланням на пенсійне законодавство.

Що таке оптимізація заробітку

Під час розрахунку пенсії Пенсійний фонд бере до уваги зарплату, з якої людина сплачувала страхові внески. Водночас можна "викинути" частину місяців із найнижчими доходами, щоб вони не тягли пенсію вниз.

Це дозволяє підвищити середній показник заробітку, від якого залежить розмір пенсії.

Скільки місяців можна виключити

За бажанням людини з розрахунку можна прибрати до 10% страхового стажу, який враховується для визначення коефіцієнта заробітної плати. Йдеться про найменш вигідні періоди, коли дохід був низьким.

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Закон також дає додаткову пільгу українцям, які втратили частину доходів під час пандемії або війни. Ці відрізки часу можна не враховувати під час розрахунку пенсії незалежно від згаданих 10%, якщо через низькі доходи вони погіршують показник заробітку.

Наприклад, людина багато років отримувала зарплату вищу за середню, а під час війни її заробіток суттєво впав. Якщо ці періоди залишити в розрахунку, вони знизять середню зарплату для пенсії. Тому такі місяці можна прибрати.

Зарплата до 2000 року може бути вигіднішою

Водночас поширена думка, що для хорошої пенсії достатньо кілька останніх років перед пенсією отримувати високу зарплату. Насправді це не зовсім так.

Для розрахунку береться весь страховий стаж починаючи з липня 2000 року, тому низькі доходи протягом тривалого часу можуть суттєво впливати на кінцевий результат.

Якщо людина добре заробляла до липня 2000 року і може це підтвердити, такі періоди іноді вигідно включити до розрахунку. Особливо це стосується працівників промислових підприємств, транспорту, енергетики та інших галузей, де в ті роки були досить високі заробітки.

Зауважте, що Пенсійний фонд не завжди автоматично виключає всі невигідні періоди. Вам необхідно самостійно звернутися із заявою та попросити провести оптимізацію заробітку.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що деякі українці можуть отримувати спеціальну надбавку до пенсії за особливі заслуги перед державою. Її призначають героям, ветеранам, видатним спортсменам, діячам культури, багатодітним матерям та іншим громадянам, які мають особливі досягнення або державні нагороди. У 2026 році така доплата становить від 597 до 908 гривень на місяць і виплачується додатково до основної пенсії.

Також Новини.LIVE писали, хто отримає підвищену мінімальну пенсію у липні. Йдеться про учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, яким встановлено інвалідність. Пенсіонерам з інвалідністю ІІІ групи виплатять 12 390 гривень, для ІІ групи — 16 522 гривні, а для І групи — 20 653 гривні.