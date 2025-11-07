Відео
Головна Фінанси Три рахунки — куди можна вивести заблоковані гроші в Ощаді

Три рахунки — куди можна вивести заблоковані гроші в Ощаді

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 06:01
Оновлено: 12:05
В Ощадбанку уточнили, на що можна використати кошти із заблокованих рахунків
Банківська карта в руках. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли, як виконують вимоги закону про фінансовий моніторинг щодо підозрілих коштів клієнтів. Також уточнили, на які цілі можна використати заблоковані гроші без підтвердження доходів.

Про це йдеться на офіційному порталі банку.

Читайте також:

Які суми в Ощадбанку вимагають підтвердження джерел доходів

Як зазначається, Ощадбанк здійснює свою діяльність в рамках чинного українського законодавства, а також відповідно до загальноприйнятих міжнародних норм. Зокрема, виконує вимоги закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Згідно з ним, клієнт зобов'язаний надати фінустанові документи чи відомості щодо джерел походження коштів у разі внесення на поточний рахунок суми від 400 тис. грн чи суми в еквіваленті в іноземній валюті.

Якщо громадянин не виконає вимогу представників банку щодо необхідності надання документів з підтвердженням джерел доходів, суму коштів зарахують на поточний рахунок, однак встановлять заборону на видаткові операції. Йдеться про такі дії за рахунком:

  • видача коштів у готівковій формі;
  • здійснення грошових переказів.

Після завершення періоду воєнного стану право на здійснення видаткових операцій за такими поточними рахунками можливо буде здійснювати виключно після надання документів про джерела їх походження.

На що можна використати кошти із заблокованих рахунків

У разі ненадання клієнтом документів чи відомостей щодо джерел походження коштів із заблокованого рахунку можна буде здійснювати перекази виключно на такі цілі:

  1. На рахунки української армії для надання допомоги та спецрахунок, відкритий Національним банком для фінансової підтримки ЗСУ.
  2. Рахунок Мінсоцполітики, відкритий в НБУ для благодійної допомоги та забезпечення підтримки найуразливіших категорій громадян.
  3. На рахунки українських банків для купівлі "Військових облігацій".

"Банкам забороняється здійснювати видаткові операції (видавати кошти в готівковій формі, проводити їх переказ, інші видаткові операції) за рахунками клієнтів — фізичних осіб із коштами, до отримання документів, що необхідні банку для встановлення джерел походження готівкових коштів", — наголосили в Ощадбанку.

Раніше ми повідомляли, що клієнтам Ощадбанку можуть блокувати карти після ідентифікації. У фінустанові пояснили, що таке може статися через непроходження такої процедури. 

Ще розповідали, як біженцям закрити кредитну історію в Ощадбанку. У банку озвучили єдиний можливий варіант у такому випадку.   

Ощадбанк гроші банки банківські рахунки блокування
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
