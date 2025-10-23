Ощадбанк надсилає повідомлення щодо продовження співпраці — що треба зробити

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "Ощадбанку" отримують повідомлення з проханням оновити інформацію, навіть якщо вона не зазнала жодних змін, для продовження співпраці. Відомо, кого стосується відповідна вимога та як правильно здійснити відповідну процедуру.

Навіщо Ощадбанк надсилає прохання з оновлення даних

Як зазначається на сторінці Ощадбанку у Facebook, фінустанова надсилає деяким клієнтам прохання пройти процедуру оновлення особистої інформації та надання достовірних даних. Дехто з громадян звернувся до банку за пояснення, чи потрібно надавати відомості, якщо вони залишаються незмінними.

"Що за причина — в додатку Ощад пишуть оновити інформацію про себе?", — йдеться у повідомленні.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

За інформацією банку, оновлення персональних даних є вимогою для всіх банківських установ в Україні. Відповідне питання регулює закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Такі повідомлення надсилають громадян з різною періодичністю залежно від ступеня ризику ділових відносин. Декому, з огляду на це, необхідно частіше здійснювати відповідну процедуру.

Оновлювати дані клієнти зобов'язані не більш ніж один раз за рік у разі високого ризику. А також:

раз у три роки — якщо середній рівень ризику для ділових відносин;

раз у пʼять років — підозр щодо жодних ризиків немає.

Як швидко оновити інформацію у банку

У разі надходження сповіщення у мобільний застосунок чи вебверсію "Ощад/24", потрібно буде пройти таку процедуру протягом 30 днів. Для цього необхідно зробити кілька кроків:

відкрити повідомлення від Ощадбанку;

обрати пункт "Ще";

перейти у власний профіль;

переглянути попередню інформацію;

підтвердити за відсутності змін/додати оновлення.

Також оновити дані можна у відділенні банківської установи.

