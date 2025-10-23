Відео
Україна
Головна Фінанси Ощадбанк просить надати деякі дані — кого стосується

Ощадбанк просить надати деякі дані — кого стосується

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 06:01
Оновлено: 16:45
Ощадбанк надсилає повідомлення щодо продовження співпраці — що треба зробити
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "Ощадбанку" отримують повідомлення з проханням оновити інформацію, навіть якщо вона не зазнала жодних змін, для продовження співпраці. Відомо, кого стосується відповідна вимога та як правильно здійснити відповідну процедуру.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на матеріали банку.

Читайте також:

Навіщо Ощадбанк надсилає прохання з оновлення даних

Як зазначається на сторінці Ощадбанку у Facebook, фінустанова надсилає деяким клієнтам прохання пройти процедуру оновлення особистої інформації та надання достовірних даних. Дехто з громадян звернувся до банку за пояснення, чи потрібно надавати відомості, якщо вони залишаються незмінними.

"Що за причина — в додатку Ощад пишуть оновити інформацію про себе?", — йдеться у повідомленні.

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

За інформацією банку, оновлення персональних даних є вимогою для всіх банківських установ в Україні. Відповідне питання регулює закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". 

Такі повідомлення надсилають громадян з різною періодичністю залежно від ступеня ризику ділових відносин. Декому, з огляду на це, необхідно частіше здійснювати відповідну процедуру. 

Оновлювати дані клієнти зобов'язані не більш ніж один раз за рік у разі високого ризику. А також:

  • раз у три роки — якщо середній рівень ризику для ділових відносин;
  • раз у пʼять років — підозр щодо жодних ризиків немає.

Як швидко оновити інформацію у банку

У разі надходження сповіщення у мобільний застосунок чи вебверсію "Ощад/24", потрібно буде пройти таку процедуру протягом 30 днів. Для цього необхідно зробити кілька кроків:

  • відкрити повідомлення від Ощадбанку;
  • обрати пункт "Ще";
  • перейти у власний профіль;
  • переглянути попередню інформацію;
  • підтвердити за відсутності змін/додати оновлення.

Також оновити дані можна у відділенні банківської установи.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку можна не платити за деякі сервіси. Однією з таких є послуга повідомлення про фінансові операції
 
Також ми розповідали, що з жовтня змінились правила в Ощадбанку для частини клієнтів. Йдеться про статус коштів, що зберігались на старих картах.  

Ощадбанк гроші банки застосунок Ощад24
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
