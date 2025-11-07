В Ощадбанке уточнили, на что можно использовать средства с заблокированных счетов

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали, как выполняют требования закона о финансовом мониторинге в отношении подозрительных средств клиентов. Также уточнили, на какие цели можно использовать заблокированные деньги без подтверждения доходов.

Какие суммы в Ощадбанке требуют подтверждения источников доходов

Как отмечается, Ощадбанк осуществляет свою деятельность в рамках действующего украинского законодательства, а также в соответствии с общепринятыми международными нормами. В частности, выполняет требования закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Согласно ему, клиент обязан предоставить финучреждению документы или сведения об источниках происхождения средств в случае внесения на текущий счет суммы от 400 тыс. грн или суммы в эквиваленте в иностранной валюте.

Если гражданин не выполнит требование представителей банка о необходимости предоставления документов с подтверждением источников доходов, сумму средств зачислят на текущий счет, однако установят запрет на расходные операции. Речь идет о таких действиях по счету:

выдача средств в наличной форме;

осуществление денежных переводов.

После завершения периода военного положения право на осуществление расходных операций по таким текущим счетам возможно будет осуществлять исключительно после предоставления документов об источниках их происхождения.

На что можно использовать средства с заблокированных счетов

В случае непредоставления клиентом документов или сведений об источниках происхождения средств с заблокированного счета можно будет осуществлять переводы исключительно на такие цели:

На счета украинской армии для оказания помощи и спецсчет, открытый Национальным банком для финансовой поддержки ВСУ. Счет Минсоцполитики, открытый в НБУ для благотворительной помощи и обеспечения поддержки наиболее уязвимых категорий граждан. На счета украинских банков для покупки ОВГЗ "Военные облигации".

"Банкам запрещается осуществлять расходные операции (выдавать средства в наличной форме, проводить их перевод, другие расходные операции) по счетам клиентов — физических лиц со средствами, до получения документов, необходимых банку для установления источников происхождения наличных средств", — отметили в Ощадбанке.

