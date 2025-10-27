Відео
Україна
Кредити в Ощадбанку — чи можна закрити за кордоном

Кредити в Ощадбанку — чи можна закрити за кордоном

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 06:01
Оновлено: 00:09
Ощадбанк і закриття кредитної історії — що мають знати клієнти за кордоном
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

В Україні громадяни час від часу звертаються до банків та оформлюють кредити, щоб оперативно профінансувати свої непередбачувані витрати. Через повномасштабну війну з Росією багато українців виїхали за кордон й не встигли розплатитися з кредитами. Тепер деяких клієнтів, наприклад Ощадбанку, цікавить, як можна закрити кредитну історію в Україні, якщо перебуваєш за кордоном.

З таким питанням до Ощадбанку звернувся один із клієнтів, опублікувавши відповідне звернення на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Читайте також:

Як закрити кредитну історію в Ощадбанку

Як випливає з повідомлення, людина наразі фізично перебуває в іншій країні. Однак закрити кредитну історію їй потрібно саме в Україні. 

null
Як закрити кредитну історію в Ощадбанку. Скриншот: Ощадбанк/Facebook

Співробітник головного офісу Ощадбанку пояснив, що у разі необхідності, закрити рахунок можна в будь-якому відділенні банку за умови відсутності на ньому коштів чи заборгованості.

"Це може зробити як сам власник рахунку, так і довірена особа за умови наявності відповідних повноважень у довіреності", — йдеться у повідомленні. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, що громадяни можуть записатись на особистий прийом до очільника правління, заступників голови, членів правління та керівників структурних підрозділів центрального апарату Ощадбанку. 

Таке право надається всім громадянам та уповноваженим представникам (якщо вони мають необхідні документи), пільговим категоріям українців (першочергово). Здійснити запис за номером телефону: 0-800-210-800.

Раніше ми розповідали, що деякі громадяни можуть приходити до банківських відділень Ощадбанку й не чекати в черзі. Для цього вони роблять замовлення на офіційному порталі. Також ми писали, що Ощадбанку робить подарунки клієнтам, які вперше отримують картку

кредити Ощадбанк гроші банки банк позика
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
