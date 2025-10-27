Ощадбанк і закриття кредитної історії — що мають знати клієнти за кордоном

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

В Україні громадяни час від часу звертаються до банків та оформлюють кредити, щоб оперативно профінансувати свої непередбачувані витрати. Через повномасштабну війну з Росією багато українців виїхали за кордон й не встигли розплатитися з кредитами. Тепер деяких клієнтів, наприклад Ощадбанку, цікавить, як можна закрити кредитну історію в Україні, якщо перебуваєш за кордоном.

З таким питанням до Ощадбанку звернувся один із клієнтів, опублікувавши відповідне звернення на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як закрити кредитну історію в Ощадбанку

Як випливає з повідомлення, людина наразі фізично перебуває в іншій країні. Однак закрити кредитну історію їй потрібно саме в Україні.

Співробітник головного офісу Ощадбанку пояснив, що у разі необхідності, закрити рахунок можна в будь-якому відділенні банку за умови відсутності на ньому коштів чи заборгованості.

"Це може зробити як сам власник рахунку, так і довірена особа за умови наявності відповідних повноважень у довіреності", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що громадяни можуть записатись на особистий прийом до очільника правління, заступників голови, членів правління та керівників структурних підрозділів центрального апарату Ощадбанку.

Таке право надається всім громадянам та уповноваженим представникам (якщо вони мають необхідні документи), пільговим категоріям українців (першочергово). Здійснити запис за номером телефону: 0-800-210-800.

