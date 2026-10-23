Чоловік похилого віку з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) за окремим законом призначає кільком категоріям громадян мінімальну пенсію у потрійному розмірі. Відомо, які умови передбачені для нарахування відповідної спеціальної державної гарантії та як оформити у жовтні 2026 року.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

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Кому гарантують підвищені пенсії у 2026 році

Оформлення пенсії у потрійному розмірі передбачене законом "Про підвищення престижності шахтарської праці". Звернутися за призначенням такої виплати можуть як шахтарі, так і члени їхніх родин.

Згідно із законом, скористатися відповідним правом можуть:

ті, хто працював у державних воєнізованих аварійно-рятувальних службах (формуваннях) у вугільній сфері — за Списком №1, куди входять підземні роботи та надважкі й шкідливі виробництва, зайнятість на яких дає право на пільгову пенсію;

гірники та видобувники вугілля, залізняку, озокериту, а також уранових, марганцевих, магнієвих (зокрема магнієвих та калієво-магнієвих солей), кольорових і рідкісних руд (Список №1);

підземні робітники шахтобудівних підприємств (із пільгового Списку №1);

члени родин вказаних категорій працівників.

Які умови призначення підвищеної пенсії для гірників

Скористатися правом призначення пенсії за віком на пільгових умовах можуть працівники, які повний робочий день виконували підземні роботи або працювали в особливо важких і шкідливих умовах. Для цього професії чи посади мають бути передбачені Списком № 1, а умови праці — підтверджені проведеною атестацією робочих місць. Передбачені такі вимоги до віку та стажу:

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Для чоловіків: після 50-річчя та на основі щонайменше 25 років страхового стажу, з яких від 10 років — на вищевказаних роботах;

Для жінок: після досягнення 50 років на основі 20 років стажу, з яких не менш ніж 7 з половиною років — на вказаних роботах.

За правилами, пільгова пенсія незалежно від віку може призначатися працівникам, безпосередньо зайнятим повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (у складі гірничорятувальних частин) з видобування вугілля/інших копалин, а також на будівництві шахт та рудників, якщо є стаж понад 25 років.

Пенсію у підвищеному розмірі також призначають робітникам очисного вибою, прохідникам, вибійникам на відбійних молотках, машиністам гірничих виймальних машин, якщо є стаж від 20 років.

Як обчислюють пенсію для шахтарів

За даними ПФУ, для працівників, у яких є необхідна кількість підземного стажу, державою передбачена мінімальна гарантія у щонайменше три прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб (цьогоріч — 2 595 грн), тобто 7 785 грн. Загалом сума пенсії повинна становити 80% від середньомісячного доходу, з якого обчислюється пенсія.

Якщо виплата виявиться меншою за гарантовану суму, то Пенсійний фонд повинен доплатити. Якщо фонд нарахує меншу пенсію, то працівники повинні вимагати перерахунку до встановленого мінімуму для гірників.

Як оформити підвищену пенсію

Для того, щоб оформити шахтарську пенсію, громадянам потрібно звернутися у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду особисто або дистанційно.

Пенсію призначать на основі поданих документів:

паспорта громадянина України;

ідентифікаційного коду;

трудової книжки (записів про стаж);

пільгової довідки з підприємств;

документів про зарплату (для уточнення обчислень);

диплому про навчання/військового квитка.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деяка робота дає право на пільгову пенсію з 50 років. Оформити її можуть ті, хто працював на підземних роботах, у хімічній промисловості, підприємствах металургії, на шахтах, а також інших галузях, де умови праці негативно впливали на здоров’я працівника.

Ще Новини.LIVE писали про те, що деяким самотнім громадянам похилого віку передбачається надання надбавки у розмірі 40% від рівня мінімальної пенсії. Йдеться про тих осіб, які потребують постійного стороннього догляду через стан здоров'я, і які не мають рідних. Відповідна доплата до пенсії має зрости з 2027 року.