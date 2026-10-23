Пожилой мужчина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в соответствии с отдельным законом назначает нескольким категориям граждан минимальную пенсию в тройном размере. Известно, какие условия предусмотрены для начисления соответствующей специальной государственной гарантии и как оформить ее в октябре 2026 года.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

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Кому гарантируют повышенные пенсии в 2026 году

Оформление пенсии в тройном размере предусмотрено законом "О повышении престижности шахтерского труда". Обратиться за назначением такой выплаты могут как шахтеры, так и члены их семей.

Согласно закону, воспользоваться соответствующим правом могут:

те, кто работал в государственных военизированных аварийно-спасательных службах (формированиях) в угольной сфере — по Списку № 1, в который входят подземные работы, а также сверхтяжелые и вредные производства, занятость на которых дает право на льготную пенсию;

шахтеры и добытчики угля, железной руды, озокерита, а также урановых, марганцевых, магниевых (в частности, магниевых и калиево-магниевых солей), цветных и редких руд (Список № 1);

подземные рабочие шахтостроительных предприятий (из льготного Списка № 1);

члены семей указанных категорий работников.

Какия условия назначения повышенной пенсии для горняков

Воспользоваться правом на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях могут работники, которые на полной ставке выполняли подземные работы или трудились в особо тяжелых и вредных условиях. Для этого профессии или должности должны быть предусмотрены Списком № 1, а условия труда — подтверждены проведенной аттестацией рабочих мест. Предусмотрены следующие требования к возрасту и стажу:

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Для мужчин: после достижения 50-летнего возраста и при наличии не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее 10 лет — на вышеуказанных работах;

Для женщин: после достижения 50 лет при наличии 20 лет стажа, из которых не менее 7 с половиной лет — на указанных работах.

Согласно правилам, льготная пенсия независимо от возраста может назначаться работникам, непосредственно занятым полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (в составе горноспасательных частей) по добыче угля/других полезных ископаемых, а также на строительстве шахт и рудников, при наличии стажа свыше 25 лет.

Пенсию в повышенном размере также назначают рабочим очистного выбоя, проходчикам, выбойщикам на отбойных молотках, машинистам горных выемных машин, если имеется стаж от 20 лет.

Как рассчитывается пенсия для шахтеров

По данным ПФУ, для работников, имеющих необходимый подземный стаж, государством предусмотрена минимальная гарантия в размере не менее трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (в этом году — 2 595 грн), то есть 7 785 грн. В целом сумма пенсии должна составлять 80% от среднемесячного дохода, из которого рассчитывается пенсия.

Если выплата окажется меньше гарантированной суммы, то Пенсионный фонд должен доплатить. Если фонд начислит меньшую пенсию, то работники должны требовать перерасчета до установленного минимума для горняков.

Как оформить повышенную пенсию

Для того чтобы оформить шахтерскую пенсию, гражданам необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда лично или дистанционно.

Пенсия будет назначена на основании представленных документов:

паспорта гражданина Украины;

идентификационного кода;

трудовой книжки (записей о стаже);

справки о льготах с предприятий;

документов о заработной плате (для уточнения расчетов);

диплома об образовании/военного билета.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые виды работы дают право на льготную пенсию с 50 лет. Оформить ее могут те, кто работал на подземных работах, в химической промышленности, на металлургических предприятиях, на шахтах, а также в других отраслях, где условия труда негативно сказывались на здоровье работника.

Еще Новини.LIVE писали о том, что некоторым одиноким гражданам пожилого возраста предусмотрено предоставление надбавки в размере 40% от уровня минимальной пенсии. Речь идет о тех лицах, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе из-за состояния здоровья, и у которых нет родственников. Соответствующая доплата к пенсии должна увеличиться с 2027 года.