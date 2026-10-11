Пенсійні доплати за понаднормовий стаж зростуть: коли і скільки нарахують

Чоловік похилого віку з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У 2027 році громадяни в Україні, які виходимуть на пенсію, маючи велику кількість страхового стажу, зможуть оформити вищі суми спеціальних доплат. Їх призначають автоматично за кожен додатковий рік трудової діяльності понад мінімально встановлений рівень.

Про те, як зміняться доплати за надстаж, розповідає портал Новини.LIVE.

Реклама

Які правила призначення доплат за понаднормовий стаж

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), надбавки за перевищення норми страхового стажу відрізняються за гендером. Надстажем вважають, коли:

Жінки мають понад 30 років офіційної трудової діяльності; Чоловіки офіційно відпрацювали більш ніж 35 років.

Розмір виплати залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. За кожен "зайвий" рік стажу додають 1% від цього показника.

Громадянам, які, попри право на пенсію, продовжать працювати, доплату розрахують за прожитковим мінімумом, що діяв на дату оформлення пенсійних виплат. Після завершення роботи суму перерахують за новими даними.

Читайте також:

Як зміниться розмір надбавки до пенсії у 2027 році

Проєкт закону "Про Державний бюджет", який Кабінет міністрів вніс до парламенту, передбачає підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1 січня 2027 року, а тому у разі затвердження народними депутатами — зміняться доплати до пенсії за понаднормовий стаж.

Згідно з запропонованими змінами, прожитковий мінімум

зросте з 2 595 грн до 2 878 грн з нового року.

З огляду на це, пенсіонерам почнуть нараховувати надбавку не в розмірі 25,95 грн за місяць, а на рівні 28,78 грн.

Наприклад, якщо у жінки є 35 років страхового стажу (перевищення норми на 5 років), її щомісячна доплата становитиме вже 143,9 грн проти попередніх 129,75 грн.

Як оформити доплати до пенсії

Якщо інформацію щодо страхового стажу уже внесено до реєстру застрахованих осіб (електронний стаж), подавати заяву про призначення доплати не потрібно — її нарахують автоматично, пояснюють у ПФУ.

Якщо ні, то необхідне офіційне підтвердження кожного відпрацьованого місяця стажу. Старі записи в паперових трудових книжках за періоди до 1 січня 2004 року потребують окремої уваги та іноді додаткових довідок про офіційний дохід.

Якщо виплата автоматично не зросте, якщо є стаж понад 30 чи 35 років, варто вчинити так:

Замовити витяг щодо стажу — форму ОК-5 або ОК-7 через держпортал "Дія" або сайт Пенсійного фонду, щоб побачити, які роки врахували, а які — ні. Зібрати додаткові документи, що підтвердять "загублені" періоди офіційної роботи (довідка з місця роботи, архівний витяг, військовий квиток, документ про навчання). Подати заяву для здійснення перерахунку. Для треба звернутися до сервісного центру ПФУ або дистанційно через е-кабінет, підписавши заяву кваліфікованим електронним ключем (КЕП).

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому передбачаються 5 670 грн до пенсійної виплати. Додаткову допомогу ВРУ встановила кілька років тому для виплати на регулярній основі для громадян, які постраждали від репресій у радянські часи. Йдеться про офіційно реабілітованих, учасників боротьби за незалежність країни у 20 столітті.

Ще Новини.LIVE писали, що цьогоріч передбачена посилена підтримка для родин, які втратили військових на фронті. Якщо пенсія призначена для двох і більше людей, окрім батьків, дружин чи чоловіків, то передбачене надання мінімальної суми фінпідтримки у 10 020 грн. Торік виплата становила 6 100 грн.