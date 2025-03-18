Виплати від UNHCR — хто і де зможе отримати 10,8 тис. грн у березні

Гривневі банкноти в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У низці населених пунктів Запорізької області громадяни зможуть зареєструватися на фінансову допомогу. Йдеться про виплату коштів за програмою багатоцільової допомоги від UNHCR Ukraine.

Про це інформують представники UNHCR у Telegram.

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Умови програми фіндопомоги від UNHCR

Як зазначається, мобільна бригада Благодійного фонду "Право на захист", що співпрацює з UNHCR Ukraine, діятиме протягом поточного тижня у Михайлівській, Петро-Михайлівській, Вільнянській громаді Запорізької області.

Фіндопомогу зможуть отримати лише найбільш вразливі категорії громадян, яких торкнулась війна. А саме:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

переселенці, які повернулись з іншого регіону;

біженці, які повернулись додому з-за кордону.

Серед критеріїв вразливості, що дадуть право на виплати, наступні:

родина має неповнолітніх дітей та людей похилого віку, при цьому є тільки один з батьків (матір, батько чи опікун);

у родині зі старших є лише особи похилого віку і виховують неповнолітніх дітей;

у складі родини є люди з особливими потребами (важкохворі/особи з інвалідністю).

Фінансовий стан претендентів на допомогу має бути низьким: розмір доходу на одну особу в домогосподарстві не може бути більшим за 5,4 тис. грн за місяць.

"Увага! Особи, які отримували грошову допомогу від міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання пройшло понад три місяці) і після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до свого постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону, можуть подати заявку, якщо мають вразливість", — йдеться у повідомленні організаторів.

Розмір допомоги та як зареєструватися

Сума виплати становить 3,6 тис. гривень за один місяць (по 10,8 тис. гривень за три місяці для кожної особи в родині).

Протягом тижня мобільна бригада працюватиме за наступними адресами:

18 березня: с. Михайлівка (Михайлівська громада) з 10.00 до 15:00. Адреса: вул. Слободчикова, буд. 13 (будинок культури);

20 березня: с. Петро-Михайлівка (Петро-Михайлівська громада) з 10.00 до 15:00. Адреса: вул. Миру, буд. 70 (приміщення сільради);

21 березня: м. Вільнянськ (Вільнянська громада) з 10.00 до 15:00. Адреса: вул. Зачиняєва, буд. 18 (у ЦНАПі).

Раніше ми розповідали, що деякі родини військових зможуть отримати фіндопомогу від місцевої влади у Запорізькій області. Йдеться про виплати у 2 тис. грн на кожну дитину.

Також ми писали, що в Херсонській області Всесвітня продовольча програма ООН в Україні надасть фінансову підтримку деяким громадянам. Йдеться про тих, хто після виїзду з небезпечних районів вирішить повернуться у власні домівки.