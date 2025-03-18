Выплаты для женщин — кто из украинок получит 1 тыс. долларов

Купюры американской валюты в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинки, которые являются представительницами женских организаций и занимаются предпринимательством, могут получить тревел-гранты в 1 тыс. долларов. Открыт новый этап подачи заявок на получение средств от фонда "Женские возможности в Украине".

Об этом говорится на официальной странице организации.

Читайте также:

Подробнее о тревел-грантах в 1 тыс. долларов

"Цель конкурса заключается в оказании поддержки женщинам, которые работают на благо общества через общественные/благотворительные организации или собственный бизнес, путем обеспечения возможностей для участия в международных мероприятиях, обмена опытом, повышения квалификации и развития своих проектов", — отмечается в сообщении.

Подать заявки на участие в программе смогут:

официальные негосударственные женские общественные/благотворительные организации из всех регионов Украины, представительницы или активистки не должны быть участницами и членами органов управления благотворительных фондов;

физлица-предпринимательницы для дальнейшего участия в выставках, конференциях, бизнес-обучении, вывода на внешние рынки своих продуктов, товаров и услуг.

Организаторы отмечают, что от одной организации смогут подать заявки на тревел-грант не более двух человек, желающих принять участие в одном и том же мероприятии.

Преимущество в конкурсе смогут получить:

общественные/благотворительные организации или бизнес, который способствует развитию феминистического движения или гендерного равенства в стране;

врачи, которые занимаются развитием медицинского дела и инновационными подходами в Украине;

социально ответственный бизнес;

активисты, журналисты, которые усиливают имидж страны в мире;

преподаватели, владельцы языковых школ;

активисты, которые защищают права человека;

бизнесы, агентства, которые предлагают уникальный продукт на международном рынке;

режиссеры, продюсеры, которые презентуют проекты украинского производства за пределами страны.

Как подать заявку на тревел-грант

Для того, чтобы подать заявку по программе тревел-грантов для представительниц женских организаций и предпринимательниц, необходимо заполнить онлайн-анкету.

Бюджет заявки на грант равен 1 тыс. долларов с учетом налогов. Средства фонд выплатит за два раза:

первый транш — основную часть гранта в 70%;

второй транш — 30% гранта.

"Максимальная сумма гранта утверждается фондом индивидуально после рассмотрения запроса на грант. Срок принятия решения фондом — до 14 календарных дней", — говорится в сообщении.

Расходы, которые может покрыть тревел-грант:

транспортные — покупка билетов эконом-класса;

проживание не более семи суток;

сбор для участия в определенном мероприятии;

оформление страхования на время поездки.

При этом фонд не будет покрывать расходы на путешествие детей, которые могут сопровождать заявительниц.

Напомним, предприниматели, пострадавшие из-за войны, могут получить финпомощь в 3 тыс. евро от международной благотворительной организации в марте 2025 года. Для этого нужно соответствовать некоторым требованиям.

Также мы писали, что в Михайловской, Петро-Михайловской, Вольнянской громаде Запорожской области будет работать мобильная бригада Благотворительного фонда "Право на защиту". Организация будет собирать заявки на выплаты от UNHCR Ukraine.