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Тревел-грант в 1 тыс. долларов — кому из украинок выплатят деньги

18 марта 2025 13:03
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты для женщин — кто из украинок получит 1 тыс. долларов
Купюры американской валюты в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинки, которые являются представительницами женских организаций и занимаются предпринимательством, могут получить тревел-гранты в 1 тыс. долларов. Открыт новый этап подачи заявок на получение средств от фонда "Женские возможности в Украине".

Об этом говорится на официальной странице организации.

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Подробнее о тревел-грантах в 1 тыс. долларов

"Цель конкурса заключается в оказании поддержки женщинам, которые работают на благо общества через общественные/благотворительные организации или собственный бизнес, путем обеспечения возможностей для участия в международных мероприятиях, обмена опытом, повышения квалификации и развития своих проектов", — отмечается в сообщении.

Подать заявки на участие в программе смогут:

  • официальные негосударственные женские общественные/благотворительные организации из всех регионов Украины, представительницы или активистки не должны быть участницами и членами органов управления благотворительных фондов;
  • физлица-предпринимательницы для дальнейшего участия в выставках, конференциях, бизнес-обучении, вывода на внешние рынки своих продуктов, товаров и услуг.

Организаторы отмечают, что от одной организации смогут подать заявки на тревел-грант не более двух человек, желающих принять участие в одном и том же мероприятии.

Преимущество в конкурсе смогут получить:

  • общественные/благотворительные организации или бизнес, который способствует развитию феминистического движения или гендерного равенства в стране;
  • врачи, которые занимаются развитием медицинского дела и инновационными подходами в Украине;
  • социально ответственный бизнес;
  • активисты, журналисты, которые усиливают имидж страны в мире;
  • преподаватели, владельцы языковых школ;
  • активисты, которые защищают права человека;
  • бизнесы, агентства, которые предлагают уникальный продукт на международном рынке;
  • режиссеры, продюсеры, которые презентуют проекты украинского производства за пределами страны.

Как подать заявку на тревел-грант

Для того, чтобы подать заявку по программе тревел-грантов для представительниц женских организаций и предпринимательниц, необходимо заполнить онлайн-анкету.

Бюджет заявки на грант равен 1 тыс. долларов с учетом налогов. Средства фонд выплатит за два раза:

  • первый транш — основную часть гранта в 70%;
  • второй транш — 30% гранта.

"Максимальная сумма гранта утверждается фондом индивидуально после рассмотрения запроса на грант. Срок принятия решения фондом — до 14 календарных дней", — говорится в сообщении.

Расходы, которые может покрыть тревел-грант:

  • транспортные — покупка билетов эконом-класса;
  • проживание не более семи суток;
  • сбор для участия в определенном мероприятии;
  • оформление страхования на время поездки.

При этом фонд не будет покрывать расходы на путешествие детей, которые могут сопровождать заявительниц.

Напомним, предприниматели, пострадавшие из-за войны, могут получить финпомощь в 3 тыс. евро от международной благотворительной организации в марте 2025 года. Для этого нужно соответствовать некоторым требованиям.

Также мы писали, что в Михайловской, Петро-Михайловской, Вольнянской громаде Запорожской области будет работать мобильная бригада Благотворительного фонда "Право на защиту". Организация будет собирать заявки на выплаты от UNHCR Ukraine.

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