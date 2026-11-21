Жінка та чоловік похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

У 2026 році деякі українські громадяни можуть розраховувати на мінімальну пенсію, що дорівнює близько третині від суми офіційної заробітної плати. Для нарахування такої виплати потрібно підпадати під вимоги закону №2262-XII та особисто звернутися із заявою до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про те, кому передбачається відповідна гарантія, розповідає сайт Новини.LIVE.

Реклама

Які умови призначення підвищеної мінімальної пенсії

Як розповіли у Пенсійному фонді, претендувати на підвищену мінімальну виплату громадяни можуть, посилаючись на закон №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Згідно з ним, рідні військового у разі його загибелі чи смерті через нещасний випадок, що виник не під час несення військової служби, можуть отримати законний відсоток від його офіційного доходу.

Реклама

За відповідних умов передбачається нарахування таким рідним померлого годувальника пенсії у розмірі, що дорівнює близько третини від суми його грошового забезпечення.

Читайте також:

"Члени сім’ї померлого вважаються такими, що перебували на його утриманні, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування. Члени сім’ї померлого, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів до існування, але які самі одержували будь-яку пенсію, мають право перейти на нову пенсію", — йдеться у законі.

Реклама

Пенсія у разі втрати годувальника призначається кожній непрацездатній особі в родині, яка має право на неї (діти до 18 років/до 23 років за умови здобування освіти на денній формі). Діти-сироти мають право на пенсію до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються у вищому навчальному закладі освіти чи ні.

Кому ще нараховують пенсію у разі втрати годувальника

Згідно із загальними правилами, розмір пенсії у разі втрати годувальника-військового може досягати 70% від його офіційної зарплати (грошового забезпечення). Розмір різниться від причини смерті.

Реклама

Якщо військовослужбовець помер/загинув під час несення військової служби, пенсія буде призначена у таких відсотках:

70% від зарплати для батьків (одному з них), дружині/чоловікові), одній дитині (проте не менш ніж 12 810 грн);

50% від зарплати кожній дитині, якщо в родині від двох дітей (проте не менш ніж 10 020 грн).

Як оформити пенсію та список документів

За даними Пенсійного фонду, рідні таких військових мають особисто звернутися до відділення ПФУ та подати заяву про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника:

Реклама

Якщо військовий до смерті не отримував пенсію, то треба звернутися до Пенсійного фонду через уповноважений орган силового органу, де він служив.

Якщо годувальник на час смерті вже одержував пенсію, то можна одразу йти до сервісного центру ПФУ.

Заява про призначення пенсії для неповнолітніх або непрацездатних членів родини годувальника повинна подаватися виключно законним представником за адресою проживання.

Для оформлення відповідного виду пенсії потрібно зібрати такий пакет документів:

Реклама

Заяву про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника;

Паспорт громадянина;

Податковий номер заявника;

Свідоцтво про смерть годувальника/судове рішення, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

Документи, що засвідчать родинні відносини (це може бути свідоцтво про народження/свідоцтво про укладення шлюбу);

Довідку про склад родини/документи з підтвердженням перебування на утриманні чи про спільне проживання;

Реквізити банківського рахунку для виплати;

Довідку з освітнього закладу (дітям віком від 18 років).

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що деяким громадянам похилого віку, які працювати на пенсії, потрібно звернутися до ПФУ для індивідуального перерахунку виплат. Перегляд виплати можливий після отримання додаткових 24 місяців стажу з моменту призначення/попереднього підвищення пенсії.

Ще Новини.LIVE писали про те, що Кабмін до кінця грудня продовжив можливість внесення до державного реєстру територіальних громад даних про час та адресу проживання громадян зі статусом постраждалих через аварію на Чорнобильській АЕС. У 2026-му доплата становить 2 595 грн, розмір залежить від рівня прожиткового мінімуму.