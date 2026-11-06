Жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

У листопаді 2026 року деякі громадяни похилого віку, які продовжують працювати, можуть звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) за індивідуальним перерахунком виплат. Йдеться про право перегляду сум, яке може виникнути після набуття 24 місяців страхового стажу з часу призначення або попереднього перерахунку пенсійної виплати.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на матеріали ПФУ.

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Кому з працюючих пенсіонерів підвищать виплати у листопаді

В останній місяць осені загального перерахунку пенсій для всіх пенсіонерів в Україні, які продовжують працювати, не передбачається. Здійснення перегляду виплат для такої категорії громадян відбувається щороку в автоматичному режимі з 1 квітня.

Проте працюючі пенсіонери, які не набули права квітневий перерахунок станом на 1 березня, однак воно виникло пізніше, можуть не чекати наступного року. Такі громадяни мають право окремо звернутися до Пенсійного фонду для здійснення індивідуального перерахунку.

Порядок проведення обчислення нового розміру виплат закріплений у статті 42 закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та окремою постановою №10-1 правління ПФУ.

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Які діють правила для здійснення перерахунку

Згідно з нормами законодавства, якщо станом на початок березня громадянин не підпадав під умови автоматичного перерахунку, однак набув таку можливість пізніше, то йому можуть окремо переглянути виплату.

Йдеться про дотримання таких умов: минуло з моменту призначення або попереднього перерахунку пенсії 24 місяці та набуто за цей час додаткового страхового стажу.

У разі, якщо після призначення або попереднього перегляду суми пенсії громадянин набув менш ніж 24 місяці стажу, то новий перерахунок стане можливим не раніше ніж через два роки після попереднього перерахунку.

З огляду на це, листопад сам по собі не буде підставою для збільшення суми пенсійної виплати, адже вирішальним у цьом є дата попереднього призначення/перерахунку та стаж, отриманий після.

Як буде врахований стаж та заробітна плата

За інформацією ПФУ, якщо після призначення або попереднього перерахунку виплати громадянин набув щонайменше 24 місяці стажу, то пенсію перерахують, беручи до уваги додатково набутий стаж.

Зокрема, фонд за бажанням пенсіонера під час перерахунку може врахувати і заробітну плату за періоди стажу. За таких умов застосують показник середньої зарплати, який було враховано під час призначення/попереднього перерахунку пенсії виплати. Така можливість буде актуальна тим, якщо є більш вигідною для пенсіонера.

У разі, якщо після попереднього перегляду пенсіонер набув менш ніж 24 місяці стажу і минуло два роки, то пенсію перерахують тільки на основі додаткових років стажу. Зарплата, з якої пенсія була обчислена раніше, за такого варіанту не зміниться.

З якої дати чекати перерахунку пенсії

Як пояснили у Пенсійному фонді, якщо право виникло після автоматичного весняного перерахунку, то пенсіонер повинен подати окрему заяву та необхідні документи. Згідно з правилами:

Якщо заява надійде до 15 числа включно — перегляд відбудеться з першого числа місяця звернення. Якщо заяву подадуть після 15 числа — виплату перерахують з першого числа наступного місяця.

Водночас, якщо людина не звернеться до Пенсійного фонду, то щорічний автоматичний перерахунок відбудеться за навесні наступного року.

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