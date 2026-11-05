Жінка та чоловік похилого віку з паперами. Фото: Freepik

У листопаді 2026 року окрема категорія громадян отримає до основного розміру пенсії додатково 2 595 грн. Йдеться про щомісячну доплату, що дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб, пенсіонерам, які постраждали через Чорнобильську катастрофу та на постійній основі проживають у зонах безумовного (обов'язкового) або гарантованого добровільного відселення.

Про умови надання відповідної підтримки повідомляють Новини.LIVE.

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Хто має право отримати пенсійну доплату у 2 595 грн

Право на щомісячну додаткову виплату для непрацюючих пенсіонерів надають за наявності статусу "постраждалий внаслідок аварії Чорнобильській АЕС". Відповідне питання регулює стаття 39 закону № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Держава гарантує таку фінансову допомогу тим, хто постійно проживав станом на 26 квітня 1986 року або в період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року на території населених пунктів, що належать:

до зони безумовного (обов'язкового) відселення;

зони гарантованого добровільного відселення.

Хто може звернутися за оформленням доплати

Кабінет міністрів продовжив дію експериментального проєкту щодо внесення до реєстру тергромади даних про періоди та адресу проживання осіб зі статусом постраждалої внаслідок аварії на Чорнобильської АЕС до 31 грудня. Йдеться про механізм, що дозволяє встановлювати факт проживання через тимчасові комісії при обласних військових адміністраціях, навіть якщо відсутні документи у держреєстрах — на основі інших доказів.

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Уряд продовжив його дію, щоб громадяни могли підтвердити відповідне право та отримати належні пенсійні виплати.

У разі звернення до тимчасової комісії при обласній військовій адміністрації за місцем, де людина фактично мешкала в зазначений період, вона розгляне сукупність наявних доказів та може ухвалити рішення про внесення інформації до реєстру тергромади. На підставі таких дій Пенсійний фонд призначить доплати.

Станом на листопад 2026 року тимчасові комісії зі встановлення відомостей про місце проживання функціонують при обласних військових адміністраціях у восьми областях:

Волинській;

Житомирській;

Київській;

Рівненській;

Сумській;

Черкаській;

Чернівецькій;

Чернігівській.

Як визначають розмір чорнобильської надбавки

Правила щодо розміру чорнобильських доплат до пенсій прописане у законі №4695-IX "Про Державний бюджет-2026".

Згідно з ним, у 2026 році сума доплати зросла до 2 595 грн, адже показник тотожний прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальна пенсія), який було переглянуто на початку року.

Сума доплати може змінитися з наступного року, адже в проєкті бюджету уряд заклав вищий рівень прожиткового мінімуму.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто з українців з низькими пенсіями у листопаді 2026 року почне отримувати додаткові компенсаційні виплати. Йдеться про нарахування громадянам солідного віку трьох видів доплат. Для цього необхідно дотриматися кількох умов, зокрема розміру отримуваної пенсії, яка не повинна перевищувати близько 10 000 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, хто з громадян похилого віку повинен пройти ідентифікацію до кінця 2026 року. Зокрема, така процедура доступна дистанційно на порталі ПФУ через "Дія.Підпис". Тим, хто повинен дотриматися такого механізму, надішлють відповідне повідомлення. Його можна буде перевірити в застосунку чи на сайті Пенсійного фонду.