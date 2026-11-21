Пожилая женщина и мужчина за компьютером. Фото: Freepik

В 2026 году некоторые украинские граждане могут рассчитывать на минимальную пенсию, равную примерно трети от суммы официальной заработной платы. Для начисления такой выплаты необходимо соответствовать требованиям закона № 2262-XII и лично обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

О том, кому предусмотрена соответствующая гарантия, рассказывает сайт Новини.LIVE.

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Какие условия назначения повышенной минимальной пенсии

Как сообщили в Пенсионном фонде, претендовать на повышенную минимальную выплату граждане могут, ссылаясь на закон № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Согласно ему, родственники военнослужащего в случае его гибели или смерти в результате несчастного случая, произошедшего не во время несения военной службы, могут получить законный процент от его официального дохода.

При соответствующих условиях предусмотрено начисление родственникам умершего кормильца пенсии в размере, равном примерно трети от суммы его денежного обеспечения.

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"Члены семьи умершего считаются находившимися на его обеспечении, если они были на его полном обеспечении или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. Члены семьи умершего, для которых его помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, но которые сами получали какую-либо пенсию, имеют право перейти на новую пенсию", — говорится в законе.

Пенсия в случае потери кормильца назначается каждому нетрудоспособному члену семьи, имеющему на нее право (дети до 18 лет/до 23 лет при условии получения образования на дневной форме). Дети-сироты имеют право на пенсию до достижения 23 лет независимо от того, учатся ли они в высшем учебном заведении или нет.

Кому еще начисляют пенсию в случае потери кормильца

Согласно общим правилам, размер пенсии в случае потери кормильца-военнослужащего может достигать 70% от его официальной зарплаты (денежного довольствия). Размер зависит от причины смерти.

Если военнослужащий умер/погиб при исполнении военной службы, пенсия будет назначена в следующих размерах:

70% от зарплаты родителям (одному из них), супруге/супругу, одному ребенку (но не менее 12 810 грн);

50% от зарплаты каждому ребенку, если в семье двое и более детей (но не менее 10 020 грн).

Как оформить пенсию и перечень документов

По данным Пенсионного фонда, родственники таких военнослужащих должны лично обратиться в отделение ПФУ и подать заявление о назначении пенсии в связи с потерей кормильца:

Если военнослужащий до смерти не получал пенсию, то необходимо обратиться в Пенсионный фонд через уполномоченный орган силового ведомства, в котором он служил.

Если кормилец на момент смерти уже получал пенсию, то можно сразу обращаться в сервисный центр ПФУ.

Заявление о назначении пенсии для несовершеннолетних или нетрудоспособных членов семьи кормильца должно подаваться исключительно законным представителем по месту жительства.

Для оформления соответствующего вида пенсии необходимо собрать следующий пакет документов:

Заявление о назначении пенсии в связи с потерей кормильца;

Паспорт гражданина;

Налоговый номер заявителя;

Свидетельство о смерти кормильца/судебное решение, выписка из Единого реестра досудебных расследований;

Документы, подтверждающие родственные отношения (это может быть свидетельство о рождении/свидетельство о заключении брака);

Справку о составе семьи/документы, подтверждающие нахождение на содержании или совместное проживание;

Реквизиты банковского счета для выплаты;

Справку из учебного заведения (для детей в возрасте от 18 лет).

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что некоторым пожилым гражданам, получающим пенсию, необходимо обратиться в ПФУ для индивидуального перерасчета выплат. Пересмотр возможен после получения дополнительных 24 месяцев стажа с момента назначения/предыдущего повышения пенсии.

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