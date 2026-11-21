Треть от зарплаты: кому гарантируют повышенную минимальную пенсию
В 2026 году некоторые украинские граждане могут рассчитывать на минимальную пенсию, равную примерно трети от суммы официальной заработной платы. Для начисления такой выплаты необходимо соответствовать требованиям закона № 2262-XII и лично обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
О том, кому предусмотрена соответствующая гарантия, рассказывает сайт Новини.LIVE.
Какие условия назначения повышенной минимальной пенсии
Как сообщили в Пенсионном фонде, претендовать на повышенную минимальную выплату граждане могут, ссылаясь на закон № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".
Согласно ему, родственники военнослужащего в случае его гибели или смерти в результате несчастного случая, произошедшего не во время несения военной службы, могут получить законный процент от его официального дохода.
При соответствующих условиях предусмотрено начисление родственникам умершего кормильца пенсии в размере, равном примерно трети от суммы его денежного обеспечения.
"Члены семьи умершего считаются находившимися на его обеспечении, если они были на его полном обеспечении или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. Члены семьи умершего, для которых его помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, но которые сами получали какую-либо пенсию, имеют право перейти на новую пенсию", — говорится в законе.
Пенсия в случае потери кормильца назначается каждому нетрудоспособному члену семьи, имеющему на нее право (дети до 18 лет/до 23 лет при условии получения образования на дневной форме). Дети-сироты имеют право на пенсию до достижения 23 лет независимо от того, учатся ли они в высшем учебном заведении или нет.
Кому еще начисляют пенсию в случае потери кормильца
Согласно общим правилам, размер пенсии в случае потери кормильца-военнослужащего может достигать 70% от его официальной зарплаты (денежного довольствия). Размер зависит от причины смерти.
Если военнослужащий умер/погиб при исполнении военной службы, пенсия будет назначена в следующих размерах:
- 70% от зарплаты родителям (одному из них), супруге/супругу, одному ребенку (но не менее 12 810 грн);
- 50% от зарплаты каждому ребенку, если в семье двое и более детей (но не менее 10 020 грн).
Как оформить пенсию и перечень документов
По данным Пенсионного фонда, родственники таких военнослужащих должны лично обратиться в отделение ПФУ и подать заявление о назначении пенсии в связи с потерей кормильца:
- Если военнослужащий до смерти не получал пенсию, то необходимо обратиться в Пенсионный фонд через уполномоченный орган силового ведомства, в котором он служил.
- Если кормилец на момент смерти уже получал пенсию, то можно сразу обращаться в сервисный центр ПФУ.
Заявление о назначении пенсии для несовершеннолетних или нетрудоспособных членов семьи кормильца должно подаваться исключительно законным представителем по месту жительства.
Для оформления соответствующего вида пенсии необходимо собрать следующий пакет документов:
- Заявление о назначении пенсии в связи с потерей кормильца;
- Паспорт гражданина;
- Налоговый номер заявителя;
- Свидетельство о смерти кормильца/судебное решение, выписка из Единого реестра досудебных расследований;
- Документы, подтверждающие родственные отношения (это может быть свидетельство о рождении/свидетельство о заключении брака);
- Справку о составе семьи/документы, подтверждающие нахождение на содержании или совместное проживание;
- Реквизиты банковского счета для выплаты;
- Справку из учебного заведения (для детей в возрасте от 18 лет).
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