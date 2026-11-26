Коммунальные счета и деньги. Фото: Новини.LIVE

В декабре 2026 года население получит три счета за природный газ: первый — за сам потребленный газ, второй — за доставку по трубам до дома, а третий — за технический осмотр и ремонт газовых сетей. Специалисты подробно объяснили, какие именно услуги могут входить в третью квитанцию и по какому принципу будут начисляться суммы к оплате.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию оператора газораспределения в Украине "Газсети".

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Третья платежка за газ — за что заплатят украинцы

Согласно действующим правилам, граждане должны ежемесячно оплачивать распределение природного газа, а раз в несколько лет — отдельный счет за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения (ТО ВБСГ).

Речь идет о двух разных услугах:

Поставка голубого топлива — это содержание газовых сетей, по которым газ поступает в дом. В ежемесячную плату входит обследование и ремонт газопроводов, обслуживание газового оборудования, контроль давления, обеспечение защиты от утечек и гарантирование бесперебойной работы аварийной службы 104. Техобслуживание ВБСГ — это обслуживание общих газовых сетей внутри многоквартирных домов. Газовики проверяют состояние газопроводов, герметичность соединений, работу запорных устройств, а также выявляют и устраняют утечки газа. Соответствующие работы не входят в тариф "за доставку". Такую услугу оплачивают все совладельцы дома.

Частота получения третьей квитанции

Периодичность проведения технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения зависит от срока эксплуатации газовых сетей:

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до 25 лет включительно — раз в пять лет;

свыше 25 лет — раз в три года.

Граждане могут узнать, когда будет проводиться обслуживание, на сайтах филиалов "Газсети" в разделе "Техобслуживание ВБСГ".

Там будет доступен график плановых работ по конкретным адресам, а также, кто получит платежки в декабре.

Как проверить, выполнены ли работы по обслуживанию

Сотрудники Газсети после проведения обслуживания составят акт выполненных работ, который также будет опубликован на сайте филиала.

Там же можно будет ознакомиться со стоимостью услуг.

Также информация о начислении за выполненные работы будет доступна в личном кабинете потребителя.

В компании отметили, что совладельцы могут выбрать для технического обслуживания ВБСГ другого подрядчика, который может проводить соответствующие работы, о чем необходимо будет заранее уведомить оператора ГРМ.

"Итак, плата за распределение газа обеспечивает работу сетей до дома, а плата за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения (ТО ВБСГ) — обслуживание общих газопроводов внутри него", — подытожили в Газсети.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Нафтогазе назвали преимущества цифровых квитанций для расчета за природный газ. В компании подчеркнули, что хранить платежки в бумажном виде уже нет необходимости. Онлайн-сервисы гарантируют доступность такой информации в цифровом формате. Украинцам объяснили, как отказаться от бумажных платежек.

Еще Новини.LIVE писали, как получателям субсидий самостоятельно определить размер дохода для получения помощи на оплату коммунальных услуг. В ПФУ пояснили, что украинцы должны выяснить, за какие кварталы будут учитываться данные, и определить официальные доходы, суммировав полученную зарплату, выплаты, стипендии или пенсию и разделив сумму на полгода получения.