Комунальні квитанції, розрахунки та гроші. Фото: Новини.LIVE

У ТОВ "Газорозподільні мережі України", що входить до "Групи Нафтогаз", розповіли, які діють правила у 2026 році для тих, хто виїхав з оселі та не користується природним газом. Там уточнили, в яких випадках потрібно платити за розподіл блакитного палива, а коли слід розірвати договір.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру "Газмережі", інформують Новини.LIVE.

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Коли потрібно платити за розподіл газу

За інформацією "Газмережі", громадяни, які під час воєнного стану виїхали з оселі та не користуються газом, все одно мають платити за доставку.

У компанії пояснили, що тимчасова відсутність у помешканні або статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) не припиняють автоматично нарахування. Навіть якщо людина не користується цією послугою, а об’єкт залишається приєднаним до газорозподільної мережі за договором, то плата буде нараховуватиметься за відсутності споживання.

Пояснення щодо оплати. Джерело: Газмережі

Коли не нараховують плату за доставку газу

Водночас, правом не платити можуть скористатись тільки власники пошкодженого або повністю знищеного житла.

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Згідно з правилами, плата не нараховується, якщо внаслідок агресії РФ об’єкт побутового споживача було пошкоджено або знищено, а його подальша експлуатація не відповідає вимогам безпеки.

При цьому факт пошкодження або знищення майна повинен бути офіційно підтверджений у встановленому законодавством порядку. Про це потрібно повідомити Оператора газорозподільної системи (ГРМ).

Період без надходження нарахувань встановлюється від дня припинення розподілу газу Оператором ГРМ через пошкодження об’єкта до повного відновлення газопостачання після здійснення ремонту.

Уточнення, коли не нараховують плату. Джерело: Газмережі

Як припинити нарахування за розподіл

У компанії пояснили, як клієнтам не платити за розподіл природного газу, якщо житло не пошкоджене, але власник тривалий час ним не користується.

У такому разі громадянин має право ініціювати припинення нарахувань. Для цього треба звернутися до Центру обслуговування клієнтів "Газмережі" у своєму регіоні та розірвати договір розподілу природного газу.

Відповідну заяву має подати власник або його уповноважений представник.

Коли необхідно розірвати договір. Джерело: Газмережі

Після розірвання договору фахівці мають механічно від’єднати об’єкт від газорозподільної мережі. Для відновлення газоспоживання потрібне буде:

повторне приєднання;

оформлення документів;

оплата відповідних робіт.

У компанії наголосили, що тимчасове припинення газопостачання або опломбування обладнання без розірвання договору не припинить нарахувань.

"Перед поданням заяви рекомендуємо уточнити у своїй філії Газмережі порядок і вартість майбутнього відновлення розподілу. У деяких випадках збереження мінімального платежу може бути вигіднішим за повторне приєднання", — пояснили у компанії.

Поради перед розірванням договору. Джерело: Газмережі

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Нафтогазі пояснили, як формується ціна за доставку природного газу. Оскільки взимку клієнти використовують газу більше, ніж влітку, то щомісячну плату розбивають на рівні частини протягом року. Такі платежі дозволяють нівелювати розбіжності у сумах.

Ще Новини.LIVE писали про те, що Нафтогаз оновив застосунок "Куб", розширивши його функціонал та географію. Тепер клієнтам можна платити як за природний газ, так і за всі інші комунпослуги. Така можливість доступна для мешканців більшої кількості міст. Для цього достатньо додати особовий рахунок за електроенергію, гарячу воду та тепло.