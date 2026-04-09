Плата за природный газ: когда ждать третью платежку и какие суммы

Человек проверяет данные платежек.

В апреле 2026 года специалисты ООО "Газораспределительные сети Украины" намерены обследовать внутридомовые системы газоснабжения в ряде многоквартирных домов. В связи с этим украинцам следует готовиться к получению "третьей платежки" за природный газ, суммы в которой будут колебаться в зависимости от срока эксплуатации дома и других факторов.

Об этом рассказали в Киевском филиале "Газсети", передают Новини.LIVE.

Что будет входить в третью платежку за газ

Как отмечают в региональном филиале, в апреле в Киевской области планируют обследовать внутридомовые системы газоснабжения в 409 многоквартирных домах.

В рамках работ по техническому обслуживанию специалисты проверят:

герметичность соединения газопроводов/газового оборудования;

плотность газопроводов;

крепление газопровода;

наличие футляров в местах прокладки через конструкции дома.

"Во время обслуживания мы проверяем герметичность соединений газопроводов и газового оборудования, испытываем систему на плотность и устраняем утечки газа. Заботимся о безопасности вашего дома ежедневно!", — сообщают в Газсети.

Читайте также:

Однако в перечень работ по ТО ВДСГ в многоквартирных домах не будут входить, в частности:

работы по текущему/капитальному ремонту, реконструкции, техническому переоснащению ВБСГ в многоквартирном доме;

ремонт, замена или установка оборудования, приборов в помещении потребителя;

обслуживание счетчиков газа, в частности его поверка, сигнализаторов контроля довзрывных концентраций газа потребителя;

работы по проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов многоэтажек;

работы по ликвидации аварийных ситуаций;

инвентаризация оборудования, в частности проверка соответствия проектно-исполнительной документации.

Соответствующие техосмотры должны осуществляться:

если газовые сети дома эксплуатируются более 25 лет — раз в три года;

если менее 25 лет — раз в пять лет.

Графики проведения работ и стоимость

Графики проведения работ необходимо искать на сайтах филиалов ООО "Газораспределительные сети Украины". В частности, для Киевского филиала "Газосети" — в разделе "Техническое обслуживание ВБСГ".

Что касается квитанций, то закон "О жилищно-коммунальных услугах" говорит, что в стандартную оплату за газ не входит расход на ремонт и обслуживание газовых коммуникаций, поэтому поступит третья платежка. В ней будет указана стоимость услуги. Расходы по содержанию коммуникаций должны нести владельцы, совладельцы, а также управляющие домами.

Сумма в новой платежке будет зависеть от таких факторов:

количества квартир в многоэтажке;

состояния сетей и газового оборудования;

области, где расположено жилье.

Как отмечается, после проверки общую стоимость обследования распределят пропорционально между всеми жильцами дома.

Чем больше количество квартир в доме и меньше будет протяженность коммуникаций, тем ниже цена будет на одну квартиру. В 2026 году меньше всего такая услуга стоит около 100 грн. Однако в домах с небольшим количеством квартир и разветвленной системой домовых газопроводов цена может превышать 1 000 грн.

