Суми у квитанціях можуть зрости: які тарифи можуть переглянути навесні

Жінка тримає гроші та переглядає платіжки. Фото: Новини.LIVE

Навесні 2026 року в Україні набула чинності нова законодавча ініціатива, що дозволила місцевій владі самостійно регулювати вартість деяких тарифів на житлово-комунальні послуги (ЖКП). Оновлені правила будуть актуальними до завершення воєнного стану.

Про те, які саме тарифи зможуть визначати органи місцевого самоврядування, розповідають Новини.LIVE.

Які комунальні тарифи можуть переглянути навесні

Йдеться про набуття чинності закону №4777-ІХ (законопроєкт №13219) "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії", згідно з яким органам місцевого самоврядування надали повноваження самостійно затверджувати ціни на водопостачання для водоканалів, якщо обслуговують більш ніж 100 000 осіб.

Відповідний підхід буде чинним до кінця війни в країні. З огляду на це, громадянам слід готуватися до можливого зростання сум в платіжках.

До цього тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для великих компаній контролювала Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Завдяки цьому протягом повномасштабної війни ціни на воду для українців суттєво не підвищувались. Правила були такі:

Зміни стосувалися лише тарифів на воду для промислових споживачів; Ціни для населення діяли з грудня 2021 року із механізмом компенсації різниці.

Через такі умови водоканали мали значні збитки, адже подекуди недоотримали близько 40% коштів. Фінансів не вистачало, щоб покрити операційні витрати, тому накопичувалася заборгованість за електроенергію, реагенти для очищення води.

Яких чекати наслідків від змін для водоканалів

Згідно з новаціями, органи місцевого самоврядування будуть мати право вирішувати проблеми, що виникли через відсутність економічно обґрунтованого тарифу для споживачів.

Тепер місцева влада буде дбати про подальшу стабільну роботу водоканалів та вирішувати питання заборгованості підприємств.

Через це на деяких підприємствах припускають, що тарифи на водопостачання та водовідведення для населення можуть неминуче переглянути. Тепер це є можливістю надійного забезпечення громад послугами централізованого водопостачання і водовідведення.

Очікується поступове та плавне вирівнювання тарифів для населення до реальної вартості послуг. Водоканали зможуть своєчасно оплачувати спожиту електроенергію та цілодобово забезпечувати подачу води.

Раніше Новини.LIVE писали, що для деяких споживачів змінились тарифи на доставку газу у квітні. За інформацією газопостачальної компанії, йдеться про нову вартість розподілу природного газу для непобутових споживачів, які тепер платитимуть 3,60 грн за 1 куб. м на місяць (без ПДВ).

Також Новини.LIVE розповідали, що, на думку голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні відбуватиметься у три етапи. Електроенергія може подорожчати на 20%.