Оплата за газ по-новому: у клієнтів Нафтогазу виникли проблеми

Жінка перевіряє дані платіжок.

Навесні 2026 року клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" (98% від загального числа абонентів) зіткнулися з низкою труднощів у новому мобільному застосунку "Куб" (Cube), через який можна надавати показники та розраховуватися за газ. Українцям пояснили, куди звертатися у разі появи проблем.

Які проблеми з розрахунком за газ мають клієнти Нафтогазу

Як зазначається у коментарях, громадяни масово скаржаться на роботу нового застосунку "Куб". Серед основних проблем, які виникають під час операцій у сервісі:

Неможливість правильно зорієнтуватися у функціоналі; Труднощі з оперуванням кількома адресами; Відсутність можливості виправити неправильні дані.

Також громадяни просять повернути чат-бот GASUA, який більше недоступний через запровадження нового застосунку. Його робота була простою і зрозумілою для передачі показників, запевняють вони.

Зокрема, у разі появи проблем з неправильно внесеними даними — виправити ситуацію неможливо, оскільки під час звернення до Нафтогазу чи до ГРМ оператори заявляють, що не мають відношення до "Куба".

"У "Куба" нема господаря! Коли дзвониш чи до Нафтогазу, чи до ГРМ, там чуєш, що вони не мають відношення до Куба, мовляв, це — технологія!", — йдеться у дописі одного з громадян.

Окрім того, клієнти стурбовані питанням безпечності стороннього застосунку, який вимагає окремого встановлення на смартфон. Громадяни переймаються тим, що він може отримати доступ до персональної інформації без згоди власника. Пояснюють тим, що будь-який застосунок містить вбудовану утиліту для несанкціонованого доступу до даних.

"Питання ще й у тому, що це самостійний додаток, який встановлюється на смартфон. І він отримує доступ до нього і невідомо, що в нього зашили, і до чого воно може отримати доступ без згоди власника, яку інформацію отримати і куди її передати", — зазначається ще в одному коментарі.

Що кажуть у Нафтогазі

У газопостачальній компанії зазначили, що зміни з появою нового застосунку дійсно могли викликати незручності. Однак наголосили, що передача показників через чат-бот GASUA більше недоступна, усі сервіси перенесли в застосунок "Куб". Там можна швидко передавати дані, оплачувати та керувати рахунками в одному місці.

Також запевнили, що мобільний застосунок не здійснює жодного збору даних без згоди користувачів.

"Розуміємо ваше занепокоєння. Куб не здійснює жодного збору даних без згоди користувача. При цьому зазначимо, що робота з персональними даними здійснюється згідно з законодавством України та описана в умовах конфіденційності застосунку", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, зауважили, що застосунок "Куб" був розроблений компанією ТОВ "Нафтогаз цифрові технології". В рамках сервісу можна отримати послуги від ГК "Нафтогаз України", а в разі тимчасових збоїв у застосунку рекомендують вирішувати питання щодо постачання газу через онлайн-сервіси: особистий кабінет my.gas.ua, сайт gas.ua.

Що ще треба знати клієнтам Нафтогазу

У застосунку "Куб" для передачі показників і сплати комунальних рахунків за газ українські домогосподарства можуть більш оперативно вирішувати питання щодо газопостачання.

Проте клієнти можуть надсилати дані з лічильника та розраховуватися за газ через інші доступні варіанти:

в особистому кабінеті в ГК "Нафтогаз України";

через повідомлення на номер 4647;

на сайті gas.ua без реєстрації;

