Платіжка за техобслуговування від Газмережі: що треба знати про оплату у травні

У травні 2026 року деякі мешканці багатоквартирних будинків отримають "третю" платіжку від філій "Газмережі". Надходження такої квитанції свідчитиме про те, що в будинку фахівці газорозподільної компанії здійснили техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Про те, як і за що мають додатково платити громадяни, розповідають Новини.LIVE.

Що входить в оплату з техобстеження газових мереж

У травні 2026 року фахівці низки філій "Газмережі" продовжать здійснювати роботи з техобслуговування мереж спільної власності багатоповерхових будинків (ТО ВБСГ) в різних регіонах. Міністерство енергетики запровадило обов’язкові перевірки мереж для підвищення рівня безпеки, тому стан системи останні кілька років ретельно контролюють професіонали.

Як правило, працівники ТОВ "Газорозподільні мережі України" локалізують витоки газу. У середньому на один будинок припадає близько десяти витоків.

У компанії пояснюють, що моніторинг належного стану внутрішньобудинкових газових мереж є критично важливим для безпеки жителів багатоповерхівок. Фахівці газорозподільної компанії здійснюють перевірку:

герметичності з’єднань газопроводів/газового обладнання;

перевіряють щільність газопроводу;

кріплення газопроводів;

футляри в місцях прокладання через конструкції будинку.

Однак в роботи з ТО ВБСГ у багатоквартирних будинках не входить:

поточний/капітальний ремонт, реконструкція, технічне переоснащення ВБСГ у будинку;

ремонти, заміна/встановлення обладнання, приладів в оселі споживача;

перевірка лічильників газу та сигналізаторів контролю;

прочищення димових/вентиляційних каналів будинків;

робота з ліквідації аварійних ситуацій у багатоповерхівках;

інвентаризація обладнання/перевірка відповідності проєктно-виконавчим документам.

Такі техогляди проводяться з періодичністю:

якщо газові мережі будинку перебувають в експлуатації понад 25 років — один раз на три роки;

якщо мережі будинку експлуатують менш ніж 25 років — один раз на п'ять років.

Скільки коштує послуга з техобслуговування та як оплатити

Мешканцям будинків, де було проведено техобслуговування газопроводів спільної власності, надійде окремий разовий рахунок за виконані роботи. Вартість визначатиметься кошторисом для кожного будинку окремо і залежатиме від низки складових: довжини газопроводів, числа запірних пристроїв та з’єднань на них, футлярів. Рахунок буде покривати витрати за виконані роботи.

Оплата за техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж має здійснюватися за окремими реквізитами (не за розподіл газу) на рахунки відповідних філій "Газмережі".

Здійснити оплату можна буде кількома способами:

через онлайн-банкінг (Приват24/Ощад24/7);

у відділеннях банків;

через касу Укрпошти;

в сервісах самообслуговування EasyPay.

Зокрема, такі реквізити для оплати:

Київська область: ЄДРПОУ 45385755, МФО 320478, IBAN: UA183204780000026005924946485 (АБ "УКРГАЗБАНК");

Сумська філія ТОВ: ЄДРПОУ: 45202808, МФО: 320478, IBAN: UA753204780000026004924946754;

Харківська область: ЄДРПОУ 45141068, МФО 320478, IBAN: UA783204780000026008924947049.

Волинська філія: ЄДРПОУ 45279226, МФО 320478, IBAN: UA793204780000026009924946997.

