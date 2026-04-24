Оплата за газ за старими реквізитами Нафтогазу: чи зарахують кошти

Квитанції, гроші та калькулятор на смартфоні.

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, що буде у разі розрахунку за природний газ за старими реквізитами, які змінились навесні 2026 року. Клієнтам пояснили, чи не виникне через це заборгованості та уточнили, як самостійно перевірити інформацію щодо зарахування коштів.

Чи надійдуть кошти у разі сплати за газ за старими реквізитами

Як пояснюють у компанії, оплата за блакитне паливо, що була здійснена споживачами у лютому та березні 2026 року за попередніми реквізитами, вважатиметься зарахованою.

Загалом зміни в реквізитах відбулися автоматично для всіх банків, які є партнерами компанії, затримки в оновленні даних у системах можливі тільки у деяких з них. З огляду на це, клієнтам рекомендують самостійно звіряти інформацію.

Клієнти можуть самостійно перевірити актуальні реквізити на сайті Нафтогазу у розділі "Новини" та "Офіційна інформація", а також у паперових квитанціях, де мають бути вказані оновлені дані.

"Кошти, які було сплачено у лютому/березні 2026 року за попередніми реквізитами — будуть зараховані. Інформацію щодо зарахування коштів ви можете переглянути в особистому кабінеті, чат-боті чи в застосунку Куб. При здійсненні наступних платежів, будь ласка, використовуйте вже нові реквізити", — йдеться у повідомленні.

Як тепер потрібно платити за газ у Нафтогазі

У компанії зазначили, що, тепер, вказуючи особовий рахунок від ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" у призначенні платежу, необхідно створити новий шаблон у платіжних системах та здійснити оплату за такими оновленими реквізитами:

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";

ЄДРПОУ 40121452;

Р/р UA723204780000026006000255925;

МФО 320478;

АБ "Укргазбанк".

Для уникнення заборгованості, нарахування пені та припинення постачання блакитного палива оплачувати рахунки у Нафтогазі потрібно до 25 числа щомісяця. Споживачам рекомендують переходити на цифрові квитанції в онлайн-сервісах, адже так оплата стане зручнішою та потребуватиме менше зусиль.

Клієнтам надалі доступні електронні рахунки для оплати за послугу у сервісах газопостачальної компанії. Передавати дані, робити розрахунок, оперувати різними рахунками та дізнаватись важливу інформацію можна у кілька "кліків":

у мобільному застосунку "Куб";

в особистому кабінеті на сайті Нафтогазу.

