У Газмережі назвали причини, через які штрафують українців у 2026 році

ТОВ "Газорозподільні мережі України", що є складовою Групи Нафтогаз, назвав причини, через які можуть оштрафувати клієнтів у 2026 році. Відповідні санкції застосовують у разі неправильного поводження з приладами та інших порушень.

За що оператор ГРМ може оштрафувати українців у 2026 році

Як зазначили у Сумській філії "Газмережі", оператори газорозподільної системи (ГРМ) здійснюють розподіл (доставку) газу споживачам, виконують технічне обслуговування мереж, ведуть облік показників лічильників та усувають аварії. Проте клієнти зі свого мають дотримуватися правил співпраці, адже їх порушення може призвести до застосування штрафних санкцій.

З-поміж основних причин загрози штрафів, зокрема, самовільне втручання в роботу газових приладів чи трубопроводи. А саме:

Врізка в трубопровід — йдеться про наявність несанкціонованого газопроводу, що був таємно проведений фізособою, яка є несанкціонованим споживачем (домогосподарством, яке офіційно не підʼєднане до газопроводу). Втручання в роботу лічильника — таємний вплив на коректне функціонування приладу обліку (застосування магнітів в лічильниках, пошкодження пломб на приладі тощо). Встановлення додаткових несанкціонованих приладів — коли у власників немає в оселі лічильника газу, сплачують за доставку за нормами споживання і без повідомлення ГРМ самостійно встановили додаткові газові прилади (як приклад — ще одна газова плита). Перевищення потужності приладів — коли клієнт несанкціоновано замінив в помешканні газовий котел на потужніший або встановив будь-яку іншу газову техніку, через що перевищив діапазон обчислення лічильника газу. Несанкціоноване відновлення споживання газу — коли клієнт самотужки зірвав пломбу, встановлену ГРМ, або продовжив використовувати газ після офіційного розірвання угоди про доставку. Збільшення опалювальної площі — якщо у домогосподарстві немає лічильника, то нарахування відбуваються за нормами споживання, однак клієнти збільшили опалювальну площу /кількість зареєстрованих в оселі осіб. Несправний лічильник — якщо господар знав про те, що газовий лічильник зламався, однак своєчасно не повідомив про це Оператора ГРМ.

Оплата за розподіл газу під час війни

За даними "Газмережі", у 2026 році за розподіл газу мають платити всі домогосподарства, які підключені до газової мережі. При цьому неважливо — відбувається користування паливом чи ні.

Інформація про те, що у разі несплати накопичений борг може з часом "зникнути" або "заморозитися" — не відповідає дійсності. У компанії пояснюють, що заборговані суми не скасовуються й з часом може настати юридична відповідальність.

Оплата за доставку газу не нараховується тільки у двох випадках:

якщо було пошкоджене житло через обстріли/аварії;

клієнт сам розірвав договір щодо розподілу природного газу.

