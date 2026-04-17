Вимоги до квитанцій за природний газ в Україні зміняться: коли і чому

Платіжки за комуналку біля газової конфорки. Фото: Новини.LIVE

В Україні оновлять вимоги до квитанцій за розподіл природного газу для побутових споживачів в рамках імплементації положення європейської Директиви щодо стандартів платіжної інформації в газовому секторі. Відповідні зміни покликані підвищити прозорість, зрозумілість та інформативність рахунків.

Як зміняться вимоги до квитанцій за газ в Україні

Відповідні зміни у вимогах до платіжок за розподіл природного газу для побутових споживачів у Кодексі газорозподільних систем затвердила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Згідно з ухваленою постановою №541, передбачається підвищення прозорості, зрозумілості газових рахунків. Вона покликана підвищити рівень поінформованості споживачів.

Документ передбачає:

Дотримання чіткого переліку інформації, що обов’язково має бути у квитанціях в рамках законодавства та норм Євросоюзу; Затвердження єдиного шаблону/форми рахунка; Змогу отримувати рахунок за постачання блакитного палива разом із рахунком за доставку в єдиному документі; Зазначення актуальної інформації, яку визначатиме НКРЕКП; Право клієнта самостійно обирати формат рахунка (паперовий/електронний).

У Нацкомісії наголосили, що зміни відповідають вимогам закону "Про ринок природного газу" та покликані імплементувати положення європейської Директиви щодо стандартів платіжної інформації в газовій галузі.

Відповідна постанова має набути чинності 1 жовтня 2026 року. За цей час оператори газорозподільних мереж зобов'язані адаптувати рахунки до оновлених вимог.

Що буде з тарифами на природний газ

Станом на квітень 2026 року на ринку працює вісім компаній, чотири з яких мають виключно річні тарифи, а решту — як річні, так і змінні місячні. Газопостачальники вже оприлюднили ціни на ресурс для населення.

Тарифи на рік залишаються надалі стабільними, а місячні зросли на 6 грн проти березня. Якщо річні пропозиції перебувають у межах від 7,96 до 9,99 грн за куб. м, то місячні значно вище. Ціни стартують з 8,46 і досягають 31,99 грн за куб. м.

В основному більшість домогосподарств користуються річними тарифами. Також близько 98% споживачів (понад 12 млн домогосподарств) обслуговує ГК "Нафтогаз України". Її річний тариф не змінився за час війни і становить 7,96 грн за куб. м. Він буде актуальним щонайменше до 30 квітня поточного року.

