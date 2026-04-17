Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Платіжки за газ в Україні: що зміниться з 1 жовтня

Ua ru
Дата публікації: 17 квітня 2026 08:50
Вимоги до квитанцій за природний газ в Україні зміняться: коли і чому
Платіжки за комуналку біля газової конфорки. Фото: Новини.LIVE

В Україні оновлять вимоги до квитанцій за розподіл природного газу для побутових споживачів в рамках імплементації положення європейської Директиви щодо стандартів платіжної інформації в газовому секторі. Відповідні зміни покликані підвищити прозорість, зрозумілість та інформативність рахунків. 

Про те, що саме і коли зміниться, розповідає видання Новини.LIVE.

Як зміняться вимоги до квитанцій за газ в Україні 

Відповідні зміни у вимогах до платіжок за розподіл природного газу для побутових споживачів у Кодексі газорозподільних систем затвердила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Згідно з ухваленою постановою №541, передбачається підвищення прозорості, зрозумілості газових рахунків. Вона покликана підвищити рівень поінформованості споживачів.

Документ передбачає:

Читайте також:
  1. Дотримання чіткого переліку інформації, що обов’язково має бути у квитанціях в рамках законодавства та норм Євросоюзу;
  2. Затвердження єдиного шаблону/форми рахунка;
  3. Змогу отримувати рахунок за постачання блакитного палива разом із рахунком за доставку в єдиному документі;
  4. Зазначення актуальної інформації, яку визначатиме НКРЕКП;
  5. Право клієнта самостійно обирати формат рахунка (паперовий/електронний).

У Нацкомісії наголосили, що зміни відповідають вимогам закону "Про ринок природного газу" та покликані імплементувати положення європейської Директиви щодо стандартів платіжної інформації в газовій галузі.

газ
Вимоги до платіжок. Джерело: НКРЕКП

Відповідна постанова має набути чинності 1 жовтня 2026 року. За цей час оператори газорозподільних мереж зобов'язані адаптувати рахунки до оновлених вимог.

газ
Шаблон платіжки. Джерело: НКРЕКП

Що буде з тарифами на природний газ

Станом на квітень 2026 року на ринку працює вісім компаній, чотири з яких мають виключно річні тарифи, а решту — як річні, так і змінні місячні. Газопостачальники вже оприлюднили ціни на ресурс для населення.

Тарифи на рік залишаються надалі стабільними, а місячні зросли на 6 грн проти березня. Якщо річні пропозиції перебувають у межах від 7,96 до 9,99 грн за куб. м, то місячні значно вище. Ціни стартують з 8,46 і досягають 31,99 грн за куб. м.

В основному більшість домогосподарств користуються річними тарифами. Також близько 98% споживачів (понад 12 млн домогосподарств) обслуговує ГК "Нафтогаз України". Її річний тариф не змінився за час війни і становить 7,96 грн за куб. м. Він буде актуальним щонайменше до 30 квітня поточного року.

комунальні послуги газопостачання газ
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації