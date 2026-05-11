Платежка за техобслуживание от Газсети: что нужно знать об оплате в мае

В мае 2026 года некоторые жители многоквартирных домов получат "третью" платежку от филиалов "Газсети". Поступление такой квитанции будет свидетельствовать о том, что в доме специалисты газораспределительной компании осуществили техобслуживание внутридомовых газовых сетей.

О том, как и за что должны дополнительно платить граждане, рассказывают Новини.LIVE.

Что входит в оплату по техобследованию газовых сетей

В мае 2026 года специалисты ряда филиалов "Газсети" продолжат осуществлять работы по техобслуживанию сетей общей собственности многоэтажных домов (ТО ВДСГ) в разных регионах. Министерство энергетики ввело обязательные проверки сетей для повышения уровня безопасности, поэтому состояние системы последние несколько лет тщательно контролируют профессионалы.

Как правило, работники ООО "Газораспределительные сети Украины" локализуют утечки газа. В среднем на один дом приходится около десяти утечек.

В компании объясняют, что мониторинг надлежащего состояния внутридомовых газовых сетей является критически важным для безопасности жителей многоэтажек. Специалисты газораспределительной компании осуществляют проверку:

герметичности соединений газопроводов/газового оборудования;

проверяют плотность газопровода;

крепления газопроводов;

футляры в местах прокладки через конструкции дома.

Однако в работы по ТО ВБСГ в многоквартирных домах не входит:

текущий/капитальный ремонт, реконструкция, техническое переоснащение ВБСГ в доме;

ремонты, замена/установка оборудования, приборов в доме потребителя;

проверка счетчиков газа и сигнализаторов контроля;

прочистка дымовых/вентиляционных каналов домов;

работа по ликвидации аварийных ситуаций в многоэтажках;

инвентаризация оборудования/проверка соответствия проектно-исполнительным документам.

Такие техосмотры проводятся с периодичностью:

если газовые сети дома находятся в эксплуатации более 25 лет — один раз в три года;

если сети дома эксплуатируют менее 25 лет — один раз в пять лет.

Сколько стоит услуга по техобслуживанию и как оплатить

Жителям домов, где было проведено техобслуживание газопроводов общей собственности, поступит отдельный разовый счет за выполненные работы. Стоимость будет определяться сметой для каждого дома отдельно и будет зависеть от ряда составляющих: длины газопроводов, числа запорных устройств и соединений на них, футляров. Счет будет покрывать расходы за выполненные работы.

Оплата за техобслуживание внутридомовых газовых сетей должна осуществляться по отдельным реквизитам (не за распределение газа) на счета соответствующих филиалов "Газсети".

Осуществить оплату можно будет несколькими способами:

через онлайн-банкинг (Приват24/сбер24/7);

в отделениях банков;

через кассу Укрпочты;

в сервисах самообслуживания EasyPay.

В частности, такие реквизиты для оплаты:

Киевская область: ЕДРПОУ 45385755, МФО 320478, IBAN: UA183204780000026005924946485 (АБ "УКРГАЗБАНК");

Сумской филиал ООО: ЕГРПОУ: 45202808, МФО: 320478, IBAN: UA753204780000026004924946754;

Харьковская область: ЕГРПОУ 45141068, МФО 320478, IBAN: UA783204780000026008924947049.

Волынский филиал: ЕДРПОУ 45279226, МФО 320478, IBAN: UA793204780000026009924946997.

