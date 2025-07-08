Третья квитанция за газ — с кого взыщут за техобслуживание 900 грн

Коммунальные платежки и смартфон. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинским потребителям газа рассказали о правилах оплаты за техническое обслуживание газовых сетей жилых домов (третья платежка за газ). Стоимость услуги зависит от ряда факторов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковского городского филиала "Газсети".

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Что нужно знать об оплате за техобслуживание

В компании отметили, что в соответствии с порядком в законе "О жилищно-коммунальных услугах", в оплату за распределение природного газа, которую осуществляют все владельцы подключенных к газу домовладений, не входят расходы на ремонты и обслуживание домовых коммуникаций.

Так, в тариф входит обследование, ремонты и модернизация газораспределительной системы и ее оборудования до вводов в дома.

Тогда как расходы по содержанию коммуникаций отдельными расходами возлагаются на их владельцев, совладельцев и управляющих.

Кто должен заплатить за услугу 100 грн, а кто — 900 грн

Техобслуживание газопроводов общей собственности

К видам обследования газовых сетей, которые проводят в многоэтажках за счет владельцев и совладельцев, относятся:

Техническое обслуживание газопроводов общей собственности. Речь идет о газопроводах, расположенных вне квартир, в подъездах и на фасадах домов. После осуществления проверки, общую стоимость обследования газопроводов пропорционально распределяют между владельцами газифицированных квартир.

При этом чем больше квартир и чем меньше протяженность коммуникаций, тем дешевле обойдется стоимость работ на одну квартиру. В этом году наименьшая стоимость проверки общих газопроводов из расчета на одну квартиру составляет 100 грн. Однако в домах с малым количеством квартир и разветвленной системой домовых газопроводов советских времен, обследование может вылиться в 900 грн. Однако такую сумму придется уплатить раз в три или пять лет. То есть речь идет не о ежемесячном платеже.

Техобслуживание газовых приборов и газопроводов в квартирах осуществляется непосредственно в доме потребителя газа, который заключил отдельный договор. Стоимость работ будет зависеть от количества газовых приборов. Например, если речь идет об одной газовой плите, то за ее прочистку и регулировку нужно будет заплатить 360 грн.

Техобслуживание частного дома

Специалисты в частных домах проверяют газовые приборы, внешние и внутренние газопроводы. При этом стоимость услуги будет такой же, как и за проверку приборов в многоквартирном домовладении. Оплата полностью ложится на плечи владельца частного жилья.

Ранее мы писали, что личный кабинет "Газсети" позволит легче контролировать расчеты. При этом не только свои, но и других, в частности, своих родных, которые при оплате нуждаются в помощи.

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