Дополнительная квитанция за газ — кто заплатит 900 грн в июне

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июне 2025 года некоторые граждане получат третью платежку за природный газ за техническое обслуживание. Известно, во сколько обойдется соответствующий сервис гражданам.

Соответствующую информацию обнародовал Киевский филиал компании "Газораспределительные сети Украины" на 2025 год.

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Так, в июне 2025 года ожидается поступление третьей платежки за газ. Поэтому, несмотря на неизменность общего тарифа на голубое топливо, придется заплатить больше.

Приходить такая платежка должна один раз в три или пять лет, в зависимости от возраста дома и газовых сетей:

более 25 лет — один раз в три года;

менее 25 лет — один раз в пять лет.

Для каждой области будут разные цены за сервис по техобслуживанию здания. Стоимость услуги зависит от многих факторов, в частности протяженности общих сетей, числа муфтовых соединений, а также кранов.

Чтобы получить конкретную сумму на домохозяйство, общую стоимость поделят на количество жителей дома.

В частности, по данным киевского филиала компании "Газораспределительные сети Украины", в 2025 году стоимость имеет такой диапазон: минимально такая услуга обойдется в около 100 грн, а максимально — в около 900 грн. Примерно такие же расценки действуют и в других областях.

О графиках осуществления проверки можно узнать на сайтах региональных филиалов "Газмереж".

Что будет с ценами на голубое топливо в июне

Как уверяют в ГК "Нафтогаз Украины", тариф на природный газ не изменится в июне 2025 года и для большинства составит 7,96 грн за куб. м.

То есть цены в дальнейшем будут находиться на уровне, установленном до 24 февраля 2022 года.

В компании отметили, что потребители не должны волноваться за тарифы, ведь цена в течение действия военного положения в стране и еще шести месяцев после месяца, когда его прекратят или отменят, не будет меняться.



Ранее мы писали, что потребители, которые не пользуются газом, однако присоединены к сети, имеют право платить меньше за его поставку. Для этого Нацкомиссия ввела минимальный платеж.

Также сообщалось о самом удобном способе оплаты коммунуслуг — через Приват24. Такой вариант осуществления платежей позволит сэкономить время и средства.