Розрахунок за комуналку через ПриватБанк — як платити менше

Оплата послуг ЖКГ в ПриватБанку — тарифи та комісії у 2025 році
Частина українських споживачів комунальних послуг здійснює розрахунок перед постачальниками через держфінустанову "ПриватБанк". Відомо, які діють комісії за відповідні платежі у 2025 році.
Про це йдеться на офіційному порталі банку.
Сервіси з оплати комунальних послуг в ПриватБанку
На сайті ПриватБанку зазначається, що здійснити оплату комунальних послуг можна кількома способами:
- через мобільний застосунок чи портал "Приват24";
- через термінал самообслуговування чи банкомат;
- шляхом телефонного дзвінка на номер 3700;
- у банківському відділенні ПриватБанку.
У фінустанові зауважують, що, найзручніший спосіб оплати комунальних послуг — через мобільний застосунок "Приват24". Такий підхід здійснення платежів заощадить час та кошти.
"20 мільйонів клієнтів легко та швидко проводять платежі через ПриватБанк, оплачують комунальні послуги онлайн, заощаджуючи час і гроші!", — йдеться у повідомленні.
Серед переваг онлайн-платежів у "Приват24":
- мінімальний розмір комісії;
- цілодобова оплата;
- оперативність;
- оплата без черг;
- контроль за всіма платежами;
- наявність архіву квитанцій.
Тарифи та комісії за платежі у ПриватБанку
Вартість використання сервісів ПриватБанку для розрахунку за комунальні послуги залежить від способу оплати. Також розмір комісії залежить від умов договору з одержувачем.
Зокрема, через "Приват24", якщо є договір з отримувачем, комісія становить 1 грн, якщо немає — 3 грн.
Вартість оплати через термінал чи банкомат, якщо є договір з отримувачем, 1% від суми (мінімально 5 грн, максимально 500 грн), якщо немає договору — 1% (мінімально 10 грн, максимально 1 тис. грн).
Оплата через відділення, якщо є договір з отримувачем, обійдеться в 1% (мінімально 15 грн, максимально 500 грн), якщо немає — в 1% (мінімально 25 грн, максимально 1 тис. грн). Платежі за комунальні послуги неідентифікованих клієнтів в касі — додаткова комісія за суму до 1 тис. грн — 15 грн, від 1 тис. грн — 1% (мінімально 15 грн, максимально 200 грн).
Розрахунок за комунальні послуги через сайт становитиме 1% (мінімально 1 грн), незалежно від наявності чи відсутності договору з отримувачем.
Оплата через номер телефону 3700 становитиме, якщо є договір з отримувачем, 1% (мінімально 15 грн, максимально 500 грн) та додатково 20 грн, якщо немає договору, то 1% (мінімально 25 грн, максимально 1 тис. грн) і додатково 20 грн.
За платежі за кредитні кошти нема додаткової комісії за наявності договору з отримувачем.
За платежі з карток інших банків передбачена додаткова комісія у терміналі самообслуговування в 1%.
Раніше ми писали, що ПриватБанк тривалий час може не повертати кошти після втрати у чужих банкоматах. На механізм повернення грошей поскаржилися клієнти.
Також повідомляли, що в ПриватБанку здійснення перевипуску карток через закінчення терміну дії безплатне. Проте у разі втрати чи пошкодження можлива невелика комісія.
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