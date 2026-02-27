Розрахунок за газ — які суми надійдуть у третій квитанції у березні

Людина та платіжки. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У березні 2026 року деякі українські споживачі отримають додаткову квитанцію за технічне обслуговування газових мереж житлових будинків. Відомо, які суми будуть у "третій платіжці" та від чого залежить вартість.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію пресслужби Київської філії "Газмережі".

Реклама

Читайте також:

Сплата за "третю платіжку" за газ у березні

Як зазначають у компанії, зокрема, у березні додаткові рахунки за техобслуговування надійдуть жителям багатоквартирних будинків Київської області, де газовики завершили роботи.

Цифри до сплати, що будуть вказані у квитанції, є сумарною вартістю за роботи проведені у будівлі, розділеною на кількість жителів у ньому, за винятком тих, хто не є споживачем газу.

При цьому в одному будинку будуть однакові суми у платіжках, а, наприклад, у сусідньому, навіть зовні схожому, можуть бути інші цифри. В основному на формування суми впливає сукупність факторів:

Кількість квартир у будинку; Число газових стояків; Протяжність газопроводів спільної сумісної власності; Кількість встановлених запірних пристроїв; Відстань від найближчого газового господарства до будинку.

Чим більша кількість квартир, тим меншою є протяжність комунікацій, а тому дешевше обійдуться роботи на одну квартиру. У 2026 році вартість суттєво варіюється, починаючи від кількохсот гривень і перевищуючи кілька тисяч гривень.

"Нагадуємо, що технічне обслуговування багатоповерхівок — це не забаганка Київської філії "Газмережі", а вимога діючого законодавства. І кожен українець повинен відповідально віднестися до оплати. Вчасний платіж — це вклад в енергетичну стабільність Київщини", — йдеться у повідомленні.

Тарифи. Джерело: Газмережі

Оплата за технічне обслуговування не нараховується мешканцям, що не користуються газом та не є клієнтами Оператора ГРМ.

Тарифи. Джерело: Газмережі

Що перевіряють під час техобслуговування мереж та інші нюанси

Як правило, під час здійснення обслуговування газовики перевіряють з’єднання газопроводів і газового обладнання на герметичність, випробовують систему на щільність і усувають витоки природного газу.

Такі дії знижують ризики аварій та допомагають споживачам бути в безпеці.

Загалом перевірки будуть здійснювати раз на три чи п’ять років, тому така платіжка надійде саме в такі часові проміжки. Періодичність залежить від віку будинку та газових мереж:

вік будинку понад 25 років — один раз на три роки;

менш ніж 25 років — один раз на п’ять років.

Що буде з цінами на блакитне паливо у березні

У березні 2026 року тариф на природний газ не зміниться і для більшості споживачів газопостачальної компанії "Нафтогаз України" (за річним тарифом) надалі становитиме 7,96 грн за куб. м.

Вартість перебуватиме на рівні, затвердженому до 24 лютого 2022 року. Компанії дотримуються мораторію на підвищення цін на газ протягом дії воєнного стану та ще шести місяців після.

Тарифи на послуги розподілу газу для непобутових споживачів:

з 1 січня до 31 березня (включно) — 1,69 грн за 1 м3 на місяць (без ПДВ);

з 1 квітня — 1,99 грн за 1 м3 на місяць (без ПДВ).

Тариф за розподіл газу для населення залишиться незмінним протягом дії воєнного стану та пів року після нього.

Раніше ми розповідали, кому гарантують комунальні пільги у 50%. На суттєву знижку зможуть розраховувати багатодітні родини за дотримання певних умов.

Також писали, що в Нафтогазі попередили, кому необхідно здійснити процедуру з актуалізації даних. Йдеться про виконання необхідної умови для якісного обслуговування.