Нафтогаз дав важливу інформацію щодо особових рахунків — що необхідно зробити

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" мають пройти процедуру з актуалізації даних, що є необхідною умовою для якісного обслуговування. Українцям пояснили, коли та як необхідно оновити інформацію.

Коли необхідна актуалізація даних клієнтів Нафтогазу

Як зазначають у газопостачальній компанії, актуалізація дає змогу гарантувати точність надаваної інформації в системі "Нафтогазу", що своєю чергою підвищує рівень обслуговування клієнтів та ефективність комунікації.

Точність наданої персональної інформації впливає на коректність нарахувань, своєчасне інформування про оплату та важливі повідомлення щодо особових рахунків.



Компанія потребує достовірних даних для:

Забезпечення коректності нарахувань за спожитий природний газ і уникнення помилок в рахунках; Своєчасності отримання важливих повідомлень, зокрема, щодо зміни тарифів, стану рахунку чи наявності боргів; Користування у цілодобовому режимі доступом до електронних сервісів для отримання онлайн-послуг. Уникнення ризику використання даних іншими особами, зокрема для несанкціонованих операцій за особовими рахунками. Гарантування належного обслуговування у разі зміни умов постачання, зокрема якщо громадянин став клієнтом Нафтогазу, як постачальник останньої надії.

"Зміна прізвища, контактного номера, електронної адреси, паспорта або зміна власника житла є підставою для оновлення даних у системі. Актуалізувати інформацію можна онлайн", — йдеться у повідомленні.

Як актуалізувати дані особового рахунку онлайн

Громадяни мають пройти три етапи актуалізації даних особового рахунку:

ідентифікацію за номером особового рахунку та перших трьох літер прізвища;

верифікацію через СМС-код/дзвінок;

подання заяви — через Дію, ID.GOV.UA або самостійно на сайті.

Після того, як буде сформовано заяву, її необхідно буде підписати через "Дія.Підпис", КЕП або власноруч, а також завантажити фотографії чи скан-копії документів (формати PDF, JPG, PNG).

Потрібно підготувати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують зміни (свідоцтво про те, що було змінено прізвище, документ на право власності, останній рахунок за газ).

За потреби зміни власника особового рахунку та за наявності співвласників житла потрібно подати письмову згоду від кожного з них.

Актуалізувати особисту інформацію можна на порталі gas.ua у розділі "Актуалізація даних".

