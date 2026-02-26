Пільги на комунальні послуги навесні — хто платитиме менше на 50% у березні

Людина та платіжки. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українське законодавство передбачає надання окремим соціальним групам населення права на пільги на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКГ). Зокрема, деякі категорії вразливих громадян зможуть претендувати на 50% знижку у березні 2026 року.

Кому гарантують комунальні пільги у 50%

У березні суттєву знижку в оплаті комунальних послуг зможуть отримати багатодітні родини за дотримання соціально-економічних умов. Зокрема, право на пільгу нададуть тим, у кого середньомісячний сукупний дохід на одну особу за попередні шість місяців не перевищував розмір доходу, що передбачає право на отримання пільг. Йдеться про податкову соціальну пільгу, що дорівнює 4,66 тис. грн у 2026 році.

Такі родини отримають 50% знижки на:

Розрахунок за житло в межах норм, що передбачені законодавством (21 метрів квадратних загальної площі житла на кожного члена родини, що постійно проживає в приміщенні (будинку), та додатково 10,5 метрів квадратних на родину); Житлово-комунальні послуги (газ, електрику, водопостачання та інші послуги) та вартість скрапленого балонного газу на побутові потреби (за нормами, визначеними законодавством); Вартість твердого/рідкого пічного побутового палива (якщо у будинку нема центрального, газового та електроопалення).

За умови, що багатодітна родина вперше отримала таке посвідчення, для отримання знижки потрібне внесення даних у Реєстр осіб, що мають право на пільги.

Правила оформлення пільги та необхідні документи

Для того, щоб скористатися багатодітній родині знижкою на вищевказані послуги, необхідно звернутися до відділення Пенсійного фонду та написати відповідну заяву.

У разі оформлення пільги на тверде паливо і скраплений газ потрібна буде довідка про наявність у житлі пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі.

Документи можна подавати одним з наступних варіантів:

дистанційно — через портал е-послуг ПФУ/застосунок "Пенсійний фонд".

особисто — через сервісний центр ПФУ, центр надання адмінпослуг (ЦНАПі).

поштою — на фізичну та електронну адресу органу Пенсійного фонду.

Багатодітні родини, які не проживають за адресою реєстрації, повинні додати документ з підтвердженням фактичного місця проживання (зокрема, довідку про статус ВПО, акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства).

Що ще варто знати про пільги на комуналку навесні

Оскільки у 2026 році право на пільги на комунальні послуги надається за умови наявності певного рівня доходу, багато пільговиків можуть втратити право на допомогу через індексацію пенсій.

Осучаснення пенсійних виплат з 1 березня очікується на рівні 12%. У разі перевищення граничного рівня доходу у 4,66 тис. грн на одну особу декому загрожуватиме втрата права на знижку.

Таку суму будуть розраховувати на одну особу в домогосподарстві за останні шість місяців.

Раніше ми розповідали, кому з українців у 2026 році скасують плату за комунальні послуги. Не платити за управління будинком можуть деякі власники житла.

Ще повідомлялося, скільки коштуватиме електрична енергія навесні 2026 року. Зокрема, у березні ще збережеться пільговий тариф на обсяг споживання до 2000 кВт-год.