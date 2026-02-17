Відео
Підвішення тарифів — чи змінять ціни на світло з 1 травня

Підвищення тарифів — чи змінять ціни на світло з 1 травня

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 08:50
Ціни на електроенергію для населення у травні — чи планують підвищення
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

У Міністерстві енергетики допускають, що підвищення тарифів на електричну енергію після завершення опалювального сезону не буде. Зокрема, ціни для населення у травні 2026 року можуть залишити незмінними.

Про це поінформував нардеп Олексій Кучеренко ("Батьківщина") за результатом засідання профільного комітету парламенту, інформують Новини.LIVE.

Читайте також:

Ціни на електроенергію для населення у травні

Кучеренко, який є першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, зазначив, що на засіданні пролунало твердження про недоцільність підвищення цін у травні.

Він зазначив, що на цьому наголосив перший віцепрем'єр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Засідання Комітету з енергетики та ЖКП. Перший віцепрем'єр Денис Шмигаль: "Ціни для населення в травні піднімати не плануємо. Крапка", — процитував він міністра. 

Прогнози щодо тарифів від Нацбанку

Раніше Національний банк України (НБУ) припускав можливе підвищення тарифів на електричну енергію після завершення опалювального сезону.

У черговому звіті йшлося про необхідність перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги через необхідність відновлення об'єктів енергоінфраструктури та підтримки стійкості енергосистеми. Посилюють у цьому потребу нові масштабні пошкодження об’єктів генерації, розподілу електроенергії та газовидобутку.

В НБУ зазначали, що після поточного опалювального сезону з цих причин можливе підвищення цін на електроенергію для побутових споживачів.

Також Нацбанку допускали внесення змін й до інших тарифів, окрім електроенергії. Йдеться про ті, на які нині поширюється мораторій. Пояснювали це необхідністю досягнення ринково обґрунтованого рівня.

Вартість електроенергії у березні

У березні 2026 року базовий тариф на електроенергію становитиме 4,32 грн за 1 кВт-год. Його застосовують для всіх основних категорій побутових споживачів, згідно з постановою уряду №632 від 31 травня 2024 року.

Водночас, багатозонні лічильники дозволяють оплачувати електроенергію залежно від періоду її використання.

Для двозонного лічильника з тарифом день/ніч:

  • у денний період (7:00–23:00) — 4,32 грн/кВт-год.
  • у нічний період (23:00–7:00) — 2,16 грн/кВт-год.

Для тризонного лічильника з тарифом 

  • для пікових годин (8:00–11:00 та 20:00–22:00) — 6,48 грн/кВт-год.
  • для напівпікових періодів (7:00–8:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00) — 4,32 грн/кВт-год.
  • для нічних годин (23:00–7:00) — 1,73 грн/кВт-год.

Для домогосподарств, які використовують електроопалення, тариф прив'язаний до сезону та обсягів споживання:

У період з 1 червня по 30 вересня: незалежно від кількості спожитої електрики — 4,32 грн/кВт-год. У період з 1 жовтня по 30 квітня:

  • до 2000 кВт-год на місяць — 2,64 грн/кВт-год;
  • більш ніж 2000 кВт-год на місяць — 4,32 грн/кВт-год.

Раніше ми писали, що у 2026 році право на пільги на оплату комунпослуг надається лише тим сім’ям, у яких дохід не перевищує певний ліміт. У ПФУ пояснили, хто може отримати знижки та за яких обставин можна втратити.

Також ми повідомляли, як можна оформити 50% знижку на електрику до кінця опалювального періоду. Йдеться про надання пільг одній категорії громадян. 

тарифи комунальні послуги Міненерго електроенергія ціни
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
