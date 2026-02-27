Расчет за природный газ — какие суммы будут в третьей квитанции в марте

Человек и платежки. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В начале весны 2026 года некоторым украинским потребителям нужно будет оплатить дополнительную квитанцию за техническое обслуживание газовых сетей жилых домов. Известно, какие суммы будут в такой платежке и от чего зависит стоимость.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию пресс-службы Киевского филиала "Газсети".

Оплата за "третью платежку" за газ в марте

Как отмечают в компании, в частности, в марте дополнительные счета за техобслуживание поступят жителям многоквартирных домов Киевской области, где газовики завершили работы.

Цифры к оплате, которые будут указаны в квитанции, являются суммарной стоимостью за работы проведенные в здании, разделенной на количество жителей в нем, за исключением тех, кто не является потребителем газа.

При этом в одном доме будут одинаковые суммы в платежках, а, например, в соседнем, даже внешне похожем, могут быть другие цифры. В основном на формирование суммы влияет совокупность факторов:

Количество квартир в доме; Число газовых стояков; Протяженность газопроводов общей совместной собственности; Количество установленных запорных устройств; Расстояние от ближайшего газового хозяйства до дома.

Чем больше количество квартир, тем меньше протяженность коммуникаций, а потому дешевле обойдутся работы на одну квартиру. В 2026 году стоимость существенно варьируется, начиная от нескольких сотен гривен и превышая несколько тысяч гривен.

"Напоминаем, что техническое обслуживание многоэтажек — это не прихоть Киевского филиала "Газсети", а требование действующего законодательства. И каждый украинец должен ответственно отнестись к оплате. Своевременный платеж — это вклад в энергетическую стабильность Киевщины", — говорится в сообщении.

Оплата за техническое обслуживание не начисляется жителям, которые не пользуются газом и не являются клиентами Оператора ГРМ.

Что проверяют во время техобслуживания сетей и другие нюансы

Как правило, при осуществлении обслуживания газовики проверяют соединения газопроводов и газового оборудования на герметичность, испытывают систему на плотность и устраняют утечки природного газа.

Такие действия снижают риски аварий и помогают потребителям быть в безопасности.

В общем проверки будут осуществлять раз в три или пять лет, поэтому такая платежка поступит именно в такие временные промежутки. Периодичность зависит от возраста дома и газовых сетей:

возраст дома более 25 лет — один раз в три года;

менее 25 лет — один раз в пять лет.

Что будет с ценами на голубое топливо в марте

В марте 2026 года тариф на природный газ не изменится и для большинства потребителей газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" (по годовому тарифу) в дальнейшем составит 7,96 грн за куб. м.

Стоимость будет находиться на уровне, утвержденном до 24 февраля 2022 года. Компании придерживаются моратория на повышение цен на газ в течение действия военного положения и еще шести месяцев после.

Тарифы на услуги распределения газа для небытовых потребителей:

с 1 января по 31 марта (включительно) — 1,69 грн за 1 м3 в месяц (без НДС);

с 1 апреля — 1,99 грн за 1 м3 в месяц (без НДС).

Тариф за распределение газа для населения останется неизменным в течение действия военного положения и полгода после него.

