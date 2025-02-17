Тарифи на послуги ЖКГ — у Раді пояснили, чи зростатимуть ціни

Калькулятор на телефоні, квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українська влада, навіть попри підвищення деяких тарифів на житлово-комунальні послуги, наразі офіційно не планує їх переглядати найближчим часом. Також в Україні надалі буде діяти мораторій на нові ціни на ключові послуги ЖКГ.

Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу.

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Чи зростатимуть ціни на комунальні послуги

За словами голови комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Андрія Геруса, станом на сьогодні в уряді не планують оновлювати ціни на основні комунальні послуги, зокрема на електричну енергію, природний газ, воду та опалення.

При цьому зауважив, що правила щодо тарифів в країні не є однаковими для всіх послуг: деякі незмінні ще з 2021 року, а деякі переглядалися кілька разів навіть під час війни. Так, тариф на електрику підвищився суттєво двічі.

Герус нагадав, що на час війни в країні діє мораторій на підвищення цін на такі послуги:

природний газ;

гарячу воду;

опалення.

Тобто ціни на ці послуги будуть залишатися на рівні, встановленому ще до початку повномасштабної війни.

Однак електроенергія та холодна вода не підпадають під дію відповідної заборони. Це дозволило уряду оновити ціни у 2023 та 2024 роках.

Наприкінці 2022 року Нацкомісія з держрегулювання у сфері енергетики та комунпослуг ухвалила рішення про підвищення тарифів на холодну воду, проте після втручання президента ці тарифи скасували.

Як змінились ціни на послуги ЖКГ за рік

Згідно з даними Державної служби статистики, станом на січень 2025 року середня вартість води, електроенергії, газу та інших видів палива зросла сукупно на 19,1% проти аналогічного періоду минулого року. Найбільше зросла у ціні електроенергія — на 63%. Тарифи на газ, гарячу воду та опалення не мінялись.

В уряді раніше заявили, що питання підвищення тарифів не переглядатимуть до кінця опалювального сезону. Проте він добігає кінця за кілька місяців, що викликає занепокоєння у громадян щодо новин цін у майбутньому. Герус на це зауважив, що на сьогодні жодних обговорень або планів щодо нових тарифів після завершення опалювального сезону не було.

Нагадаємо, вартість електроенергії залишиться чинною до кінця опалювального сезону. В Україні не переглядатимуть ціну на світло для населення, навіть у зв'язку з необхідністю залучення додаткового фінансування для добудови атомних блоків на Хмельницькій АЕС.

Також писали, що українці іноді можуть отримувати некоректні комунальні платіжки за світло. У ДТЕК пояснили, чому можуть виникати подібні ситуації.