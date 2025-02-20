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Третья квитанция за газ — какие суммы должны платить украинцы

20 февраля 2025 08:50
Ксения Симонова - Редактор
Нафтогаз взимает с украинцев по 1,2 тыс. грн — что нужно знать
Коммунальные платежки и газовая плита. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказывают, что начали получать так называемую "третью платежку" за услугу по обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома в 2025 году. Некоторые получили суммы, превышающие ежемесячную оплату голубого топлива.

Об этом говорится на странице ГК "Нафтогаз Украины" в соцсети Facebook.

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Подробнее о суммах в "третьих платежках" за газ в 2025 году

Как рассказали клиенты компании, им в феврале 2025 года поступила дополнительная сумма к оплате в списке обновленных коммунальных платежек от газораспределительных сетей. Они попросили представителей "Нафтогаза" объяснить, за что именно взимают суммы, превышающие тысячу гривен.

По словам одной из клиенток, в ее "третьей платежке" за услугу "Техническое обслуживание ВДСГ" указана сумма к оплате в размере 1250 грн.

"Да еще третью платежку принесли за внутренние трубы, которые в глаза не видели, сумма там 1250 грн. За что?" — обратилась клиентка на странице компании в социальной сети.

Когда следует ждать "третьих платежек"

В ГК "Нафтогаз" объяснили, что третья платежка — это счет за новую услугу по обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения.

"Третья платежка — это счет за обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. Для получения более подробной информации по поводу данного вопроса обратитесь, пожалуйста, к Вашему Оператору ГРМ, поскольку данная функция находится в его компетенции", — сообщили представители компании.

Относительно начислений, то формирование счета будет происходить в том году и месяце, когда специалисты планируют осуществление техобслуживания. Такая оплата будет начисляться только один раз в три или пять лет.

Реквизиты за оплату будут отличаться от реквизитов за распределение газа, поэтому платить необходимо согласно квитанции за техобслуживание внутридомовой системы газоснабжения.

Суммы в платежках будут разные, ведь зависят от региона, протяженности общих сетей в здании, а также количества квартир.

Объявления на домах о техобслуживании от газораспределительных сетей будут размещаться за десять дней до его осуществления.

 

третя платіжка за газ
Скриншот. Источник: ГК "Нафтогаз"

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году будет действовать мораторий на повышение тарифов на рынке газа и в сфере теплоснабжения. Из-за этого стоимость газоснабжения, отопления и горячего водоснабжения останется неизменной.

Также сообщалось, что в Украине власти не планируют пересматривать стоимость электроэнергии для населения. Цены не будут повышать даже несмотря на потребность дополнительного финансирования для строительства атомных блоков на ХАЭС.

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