Пенсії в ПриватБанку — як українцям не втратити доступу до рахунку

Торкнеться отримувачів пенсії у ПриватБанку — що треба зробити
Клієнти державного "ПриватБанку" мають регулярно оновлювати персональну інформацію, що є обов’язковою вимогою фінансового моніторингу під час періоду воєнного стану. Якщо проігнорувати відповідну вимогу, банк матиме право тимчасово обмежити доступ до рахунку, зокрема й до пенсійних виплат.
Про те, як уникнути втрати доступу до коштів, розповідають Новини.LIVE.
Необхідність актуалізації даних у ПриватБанку
Згідно з інформацією держбанку, надання актуальних персональних даних з боку клієнтів, зокрема похилого віку, є необхідною умовою безперебійного нарахування пенсії, доступу до всіх банківських послуг та різноманітних фінансових операцій.
Процедура оновлення даних триває лише кілька хвилин, однак у результаті може врятувати від можливих проблем з блокуванням коштів під час посиленого фінансового моніторингу з виявлення недобросовісних клієнтів під час воєнного часу.
З огляду на це, щоб уникнути блокувань і надалі безперешкодно мати доступ до рахунків, варто лише перевірити власні дані на достовірність.
Як і коли необхідно оновлювати дані
Якщо громадяни мають мобільний застосунок "Приват24", то фінустанова попередить про потребу в оновленні даних: одразу надійде відповідне повідомлення.
Для цього необхідно натиснути на нього, підтвердити відсутність зв'язків з РФ чи Білоруссю. А далі треба виконати такі дії:
- у розділі "Профіль" перейти в "Особисті дані";
- перевірити інформацію: адресу проживання; номер телефону; місце роботи або рід занять; громадянство; доходи.
- натиснути "Редагувати" біля необхідного пункту;
- ввести правильні дані;
- підтвердити зміни за допомогою SMS-коду або е-підпису;
- зберегти зміни.
Якщо застосунку немає, то можна перевірити та оновити дані такими способами:
- Зателефонувавши на "гарячу лінію" "ПриватБанку" за номером: 3700 (безплатно з мобільного);
- Звернувшись до будь-якого відділення з паспортом/ідентифікаційним кодом, де співробітник має допомогти оновити дані.
