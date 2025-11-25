Пенсії в ПриватБанку — як українцям не втратити доступу до рахунку

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "ПриватБанку" мають регулярно оновлювати персональну інформацію, що є обов’язковою вимогою фінансового моніторингу під час періоду воєнного стану. Якщо проігнорувати відповідну вимогу, банк матиме право тимчасово обмежити доступ до рахунку, зокрема й до пенсійних виплат.

Про те, як уникнути втрати доступу до коштів, розповідають Новини.LIVE.

Необхідність актуалізації даних у ПриватБанку

Згідно з інформацією держбанку, надання актуальних персональних даних з боку клієнтів, зокрема похилого віку, є необхідною умовою безперебійного нарахування пенсії, доступу до всіх банківських послуг та різноманітних фінансових операцій.

Процедура оновлення даних триває лише кілька хвилин, однак у результаті може врятувати від можливих проблем з блокуванням коштів під час посиленого фінансового моніторингу з виявлення недобросовісних клієнтів під час воєнного часу.

З огляду на це, щоб уникнути блокувань і надалі безперешкодно мати доступ до рахунків, варто лише перевірити власні дані на достовірність.

Як і коли необхідно оновлювати дані

Якщо громадяни мають мобільний застосунок "Приват24", то фінустанова попередить про потребу в оновленні даних: одразу надійде відповідне повідомлення.

Для цього необхідно натиснути на нього, підтвердити відсутність зв'язків з РФ чи Білоруссю. А далі треба виконати такі дії:

у розділі "Профіль" перейти в "Особисті дані";

перевірити інформацію: адресу проживання; номер телефону; місце роботи або рід занять; громадянство; доходи.

натиснути "Редагувати" біля необхідного пункту;

ввести правильні дані;

підтвердити зміни за допомогою SMS-коду або е-підпису;

зберегти зміни.

Якщо застосунку немає, то можна перевірити та оновити дані такими способами:

Зателефонувавши на "гарячу лінію" "ПриватБанку" за номером: 3700 (безплатно з мобільного); Звернувшись до будь-якого відділення з паспортом/ідентифікаційним кодом, де співробітник має допомогти оновити дані.

