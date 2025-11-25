Пенсии в ПриватБанке — как украинцам не потерять доступ к счету

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "ПриватБанка" должны регулярно обновлять персональную информацию, что является обязательным требованием финансового мониторинга во время периода военного положения. Если проигнорировать соответствующее требование, банк будет иметь право временно ограничить доступ к счету, в том числе и к пенсионным выплатам.

Необходимость актуализации данных в ПриватБанке

Согласно информации госбанка, предоставление актуальных персональных данных со стороны клиентов, в том числе пожилых людей, является необходимым условием бесперебойного начисления пенсии, доступа ко всем банковским услугам и различным финансовым операциям.

Процедура обновления данных длится всего несколько минут, однако в результате может спасти от возможных проблем с блокировкой средств во время усиленного финансового мониторинга по выявлению недобросовестных клиентов во время военного времени.

Учитывая это, чтобы избежать блокировок и в дальнейшем беспрепятственно иметь доступ к счетам, стоит лишь проверить собственные данные на достоверность.

Как и когда необходимо обновлять данные

Если граждане имеют мобильное приложение "Приват24", то финучреждение предупредит о необходимости в обновлении данных: сразу поступит соответствующее сообщение.

Для этого необходимо нажать на него, подтвердить отсутствие связей с РФ или Беларусью. А дальше надо выполнить следующие действия:

в разделе "Профиль" перейти в "Личные данные";

проверить информацию: адрес проживания; номер телефона; место работы или род занятий; гражданство; доходы.

нажать "Редактировать" возле необходимого пункта;

ввести правильные данные;

подтвердить изменения с помощью SMS-кода или е-подписи;

сохранить изменения.

Если приложения нет, то можно проверить и обновить данные такими способами:

Позвонив на "горячую линию" "ПриватБанка" по номеру: 3700 (бесплатно с мобильного); Обратившись в любое отделение с паспортом/идентификационным кодом, где сотрудник должен помочь обновить данные.

