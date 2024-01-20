Ощадбанк нагадав про зміни — що важливо знати пенсіонерам

Банківські картки. Фото: Unplush

Держфінустанова "Ощадбанк" попереджає своїх клієнтів про те що, автоматичного продовження терміну дії пластикових карток більше не буде. Він завершиться за кілька місяців.

Про це йдеться у матеріалах банку.

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Автоматичне продовження дії карток Ощадбанку

Як відомо, під час війни більшість українських фінустанов не вимагали від своїх клієнтів прибуття у відділення банків у разі, якщо термін дії карток завершувався. Натомість неодноразово продовжували його автоматично. Таким чином, дозволяючи повноцінно користуватися старими картками.

Особливо така можливість стала в нагоді людям, які були змушені виїхати через війну за кордон.

Кому необхідно прийти у відділення Ощадбанку

Зокрема, Ощадбанк також неодноразово продовжував можливість користуватися старими картками, проте останній раз, здійснений наприкінці грудня минулого року, дійсно стане останнім. Він завершується 31 березня 2024 року, клієнтам банку необхідно за цей час замінити картку. Особливо це стосується найбільш вразливих категорій громадян, зокрема, пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб (ВПО), для яких надходження соцвиплат на картку є чи не єдиним джерелом доходу.

"У зв'язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 березня 2024 року. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року", — йдеться у повідомленні банку.

За словами голови правління банку Сергія Наумова з квітня картки будуть перевипущені. При цьому зробити це можна дистанційно за допомогою мобільного застосунку.

Щодо пенсіонерів, у яких немає сучасних телефонів чи не користуються мобільним банкінгом, то їм необхідно звернутися в у найближчий офіс Ощадбанку для отримання нового пластику.

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Нагадаємо, що клієнти державної фінустанови "Ощадбанк", які вимушено живуть за кордоном через війну, скаржаться на неможливість входу у новий застосунок. Проблеми виникли після його оновлення.

Також ми писали, що в "Ощадбанку" клієнти, які користуються кредитними картками, отримають сюрприз до кінця лютого 2024 року. Йдеться про акцію, яка передбачає надання грошових сертифікатів та путівок.